Bahnhof Lollar: Barrierefreier Ausbau geht weiter

In Lollar beginnt 2021 der zweite Bauabschnitt des barrierefreien Umbaus der Bahnstation, bei dem auch die Bahnsteighöhen auf 55 Zentimeter gebaut werden. Foto: Scherer

LOLLAR (sle). Anfang 2021 soll der zweite Bauabschnitt des barrierefreien Umbaus der Bahnstation in Lollar beginnen. Noch im Oktober 2020 werde das Vergabeverfahren durchgeführt werden, teilte Harald Pusch, Vorsitzender des Bauausschusses, in der jüngsten Sitzung des Gremiums mit. Die Zeitschiene sei dadurch sehr eng, sodass die Stadt Lollar nur diese Sitzungsrunde habe, um eine Entscheidung über ihre Beteiligung zu treffen. Diese soll in einer Finanzierungsvereinbarung mit der Bahn und dem Land Hessen geregelt werden. Im Vertragsentwurf, der von der Bahn an die Stadt übersandt wurde, soll sich Lollar an der Baumaßnahme mit 455 000 Euro beteiligen. Die Stadt hat den Vertragsentwurf durch einen Anwalt prüfen lassen, da ihr keinerlei Kostenkontrolle eingeräumt wird. Der Rechtsanwalt hatte dazu einige Änderungen in den Entwurf eingearbeitet. Da die Stadt ein großes Interesse an dem barrierefreien Ausbau der Bahnstation mit einer Bahnsteighöhe von 55 Zentimeter hat, konzentrierte sie sich auf die tatsächlich relevanten Punkte, für die sich Lollar verpflichtet.

Der Eigenanteil in Höhe von 455 000 Euro basierte auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2018, sodass mit einer Erhöhung bereits zu rechnen war. Die DB-Station und Service AG hatte in einer E-Mail im September ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadt Lollar mit höheren Kosten rechnen sollte. Die Anlage des Vertragsentwurfes wurde deshalb von der Bahn überarbeitet, und der Anteil der Stadt Lollar hat sich nun auf 596 000 Euro erhöht. Der Vertragsentwurf beinhaltet den Fall, dass die Kosten aller Verfahrensbeteiligten im Laufe der Baumaßnahmen steigen. Die Vertragsparteien sollten dann von einer Kostensteigerung unterrichtet werden, bei einer Steigerung um mehr als fünf Prozent bedarf es der Zustimmung des Landes Hessen. Erteilt das Land seine Zustimmung, so gilt automatisch die Zustimmung der Stadt Lollar ebenfalls als erteilt. Als Folge daraus hat Lollar keinerlei Kostenkontrolle. Der Rechtsanwalt schlug deshalb vor, dass auch bei der Stadt Lollar eine Zustimmung einzuholen sei. Die Ausschussmitglieder empfahlen als Beschluss einstimmig, dass die Stadt Lollar Mittel in Höhe von 596 000 Euro bereitstellt. Dafür werden 267 000 Euro in den Haushalt eingestellt. Für die weiteren 329 000 Euro werden zur Deckung folgende Mittel herangezogen: 100 000 Euro, die für die Tartanbahn am Sportplatz Lollar eingestellt waren, 100 000 Euro für die Sanierung des Lumdastegs beim Rathaus/Bürgerhaus und weitere 120 000 Euro, die für die Sanierung der Lahnbrücke Ruttershausen eingestellt sind. Die Mittel, die zur Deckung herangezogen werden, sollen dann im Haushaltsjahr 2021 für die drei genannten Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Gerald Weber (CDU) erklärte, dass man dem zustimmen werde, da es einen Grundsatzbeschluss gebe, trotzdem fehlten immer noch 9000 Euro. Dazu Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek: "Wir werden diese Summe als außerplanmäßige Ausgabe bereitstellen". Einstimmig votierten die Mitglieder für den Beschluss.

Kindergarten

Dann sprach Norman Speier (SPD) den Kindergarten in Odenhausen an, wo derzeit das Dach gemacht wird und neue Fenster eingebaut werden sollen. Er wollte wissen, ob für die gesamte Maßnahme das Geld zur Verfügung steht. Nicht ganz klar ist, ob es hier einen Sperrvermerk gibt, was geklärt werden soll. Roman Schulz (SPD) wollte wissen, wie es auf dem Gelände der Justus-Kilianstraße weitergeht, nachdem die Baracken der Flüchtlingsunterkunft bereits seit einem Jahr vom Kreis abgebaut wurden. Der Schotter müsse entfernt, das Ganze eingeebnet, und wieder eine Grünfläche werden. Wieczorek erklärte, er wolle in dieser Sache beim Kreis vorstellig werden.

Ein Bürger fragte nach, ob es möglich sei, statt der geplanten Grünanlage in der Giessener Straße/Ecke Kirschgarten, den Holzmühlerweg einfach "durchzuziehen". Der Bürgermeister wies darauf hin, dass es einen Beschluss der Stadtverordneten gebe, der besage, dass das Grundstück zu einer Grünanlage ausgebaut werden soll.