Bald Impfangebot für alle Schüler in Stadt und Landkreis Gießen

Der Landkreis will bald ein Impfangebot an den weiterführenden Schulen machen.

KREIS GIESSEN - Mobile Teams des Impfzentrums des Landkreises Gießen werden in Kürze Corona-Schutzimpfungen an den weiterführenden Schulen des Landkreises und der Stadt Gießen anbieten. Dies hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Das freiwillige Angebot wird für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren vorbereitet. Voraussetzung sind die entsprechende ärztliche Beratung für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und eine Einverständniserklärung bei Minderjährigen. Der Landkreis klärt mit den Schulleitungen und dem Staatlichen Schulamt das Vorgehen und die Termine. Eltern und Schüler werden dann direkt von den Schulen über die Termine und den Ablauf vor Ort informiert.

"Gerade rund um die Impfungen von Kindern ab zwölf Jahren und Jugendlichen haben uns in den vergangenen Wochen viele Fragen erreicht", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD). "Sonderimpfaktionen haben gezeigt, dass einzelne Eltern weite Strecken auf sich nehmen, um ihre Kinder impfen zu lassen. Nachdem die Gesundheitsministerkonferenz ein generelles Impfangebot für die Altersgruppe ab zwölf Jahren beschlossen hat, möchten wir diese nun an möglichst vielen Orten ermöglichen."

Nach dem Ende der Sommerferien in gut zweieinhalb Wochen wird der Schulstart mit einer Reihe von Vorkehrungen zum Infektionsschutz verbunden sein. Unter anderem sind in Hessen für die erste Zeit die Maskenpflicht auch am Platz sowie Testungen dreimal pro Woche als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht vorgesehen. "Wo eine Impfung möglich ist, kann sie zusätzlich Sicherheit geben und zu einem wichtigen Stück Normalität im Schulalltag vor Ort beitragen", sagt Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent Christopher Lipp (CDU). "Wir möchten für die Schüler ein freiwilliges Impfangebot schaffen, dessen Wahrnehmung selbstverständlich eine ärztliche Aufklärung und eine individuelle medizinische Risiken-Nutzen-Abwägung voraussetzt."

Astrid Eibelshäuser, Schuldezernentin der Stadt Gießen, ergänzt: "Schulen sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Neben den regelmäßigen Tests sind die Impfungen ein Angebot dafür, dass dies nach den vielen Monaten des Distanzunterrichts im kommenden Schuljahr hoffentlich wieder so sein kann."

Das Impfangebot wird für alle weiterführenden Schulen, Förderschulen und Berufsschulen des Landkreises Gießen und der Stadt Gießen mit 18 157 Schüler vorbereitet.