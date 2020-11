Bald schon auf Spotify

Verbrachte gut gelaunt fünf Wochenenden in einem Tonstudio: die Hungenerin Marlena Zeidler. Foto: Zielinski

HUNGEN - "When there's something in the world that I could give to you, then it's the endless power of loving". Diese schönen Zeilen stammen aus der Feder von Marlena Zeidler. Während des Corona-Lockdowns im Sommer hat die Hungenerin in nur zwei Wochen zehn Lieder selbst geschrieben und komponiert. Das Erstaunlichste dabei: Marlena Zeidler ist erst 15 Jahre alt.

Schon immer sehr musikinteressiert, hat sie vor sieben Jahren mit dem Klavierunterricht begonnen, seit zweieinhalb Jahren ist Marlena Zeidler aktives Mitglied in der Kirchenband "All Ages" in Langsdorf, wo sie die zweite Stimme singt. Bevor sie vergangenen Monat den Schritt gewagt und zusammen mit Bekannten in einem privaten Tonstudio ihr erstes Album aufgenommen hat, entschied sie sich, privaten Gesangunterricht bei Gabriela Casnaldi aus Gießen zu nehmen.

"Ich bin meinen Eltern, Sabine und Günter Zeidler, sehr dankbar, dass sie mich dabei sowohl finanziell als auch mental unterstützt haben", sagt Marlena, die aktuell die zehnte Klasse der Gesamtschule Hungen besucht. Fünf Wochenenden hat sie im Tonstudio verbracht, bis ihr Album mit dem schönen Titel "Summervibes" (Sommergefühle) fertig war.

Herausgekommen ist eine bunte Mischung stimmungsvoller Songs, zumeist in englischer Sprache. Themen ihrer eingängigen Lieder sind persönliche wie allgemeine Themen: Freiheit und das Brechen von Regeln ("I will fly"/"Breaking off"), Spaß haben ("Get up"), Freundschaft ("Elhama"), Liebe ("Tonight") oder der Weltfriede ("More than one love").

Begleitet wird die junge Musikerin dabei von Matthias Bareuther (Gitarre), Tim Bareuther (Bass), Simon Mallien (Schlagzeug), Marquard Nau-Mallien (Tuba), Volker Bilz (Oboe) sowie ihrem Vater Günter (Keyboard, Sounds). Gemischt wurde das Album von Toningenieur Chris Schröder. "Derzeit wird die CD gemastert, die Release-Party soll Ende November sein", verrät sie.

Dann werden die Lieder von Marlena Zeidler auch auf der Streaming-Plattform Spotify und bei anderen digitalen Anbietern zu hören sein. Wer schon einmal in ihre Musik reinhören möchte, kann dies über Marlenas Instagram-Account (marlena_zeidler_official) tun. Auch zwei Liveauftritte hat die junge Sängerin bereits hinter sich. "Im Oktober habe ich meine Songs in der Langsdorfer Kirche vorgestellt", erzählt sie.

"Alles ist möglich" lautet das Motto der Hungenerin, die kein musikalisches Vorbild hat. Ihr größter Wunsch ist es, professionelle Musikerin zu werden. Zunächst aber möchte sie ihr Abitur machen und egal ob ihr Traum in Erfüllung geht oder nicht, Grundschullehramt studieren.