Bau des Mobilfunkmastes in Krofdorf sorgt für Ärger bei Anwohnern

Das Fundament des Mastes am Sportplatz "Seeküppel" ist bereits fast fertig - zum Ärger vieler Anwohner. Denn die erfuhren erst kürzlichen von den Baumaßnahmen. Foto: Jahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Krofdorf-Gleiberg (lja). Unmut herrscht aktuell bei den Anwohnern rund um den Sportplatz "Seeküppel" in Krofdorf: Erst durch das Verlegen von silbernen Metallplatten durch den Eingang des Sportplatzes rauf auf eine Anhöhe des Geländes, erfuhr man vom dort bereits begonnen Bau eines Mobilfunkmastes in unmittelbarer Nachbarschaft. Das im Vorfeld keinerlei Informationen von der Gemeinde an die Anwohner kamen, erregt die Gemüter. Neben der mangelhaften Information aus der Verwaltung, befürchtet man eine Minderung der Wohnqualität, des Erscheinungsbildes des Wohngebietes und damit auch Wertverluste oder potenzielle gesundheitliche Beeinträchtigungen durch den Mast. 157 Anlieger aus dem "engsten Kreis" rund um das Areal unterzeichneten trotz der aktuell erschwerten Bedingungen ein an den Bürgermeister gerichtetes Dokument mit Fragen und Forderungen zum Bauvorhaben.

Viele Fragen offen

So wollen die Anwohner wissen, warum man trotz des angrenzenden Gewerbegebietes einen Standort in einem Wohngebiet wählte und, ob dieser Standort überhaupt auf Auswirkungen von Strahlungseinflüssen geprüft wurde. Außerdem ärgert man sich, weder in die Planung mit einbezogen, noch wenigstens vor Baubeginn informiert worden zu sein. Dies sei schließlich ein wichtiger Aspekt gelebter Demokratie und Bürgerbeteiligung. Auch der Sportverein inklusive Fußballabteilung als Hauptpächter des Sportplatzes sind vom Bau überrascht worden. Aus dem Bauamt habe man erfahren, die Anliegerinformation sei "schlicht vergessen" worden.

Daraus ergeben sich konkrete Forderungen der Anwohner an die Gemeinde: Man will die Errichtung des Mastes sofort stoppen, alle verfügbaren Unterlagen zum Vorhaben erhalten und die grundsätzliche Notwendigkeit des Mastes sowie mögliche andere Standorte geprüft haben. Das solche Einrichtungen dabei generell notwendig sind, ist den Unterzeichnern durchaus bewusst. Auch die nicht vorhandene Anliegerinformation soll erklärt werden.

In einem Schreiben an die Anwohner entschuldigt sich Bürgermeister Thomas Brunner für die späte Information. Man sei selbst vom plötzlichen Baubeginn nach längeren Planungen und fast zwei Jahren ohne Entwicklungen überrascht worden und habe alle für eine umfassende Information notwendigen Unterlagen nicht rechtzeitig beschaffen können.

In dem Gebiet rund um den Sportplatz gebe es bereits seit 2003 eine solche Anlage, die lange auf dem Dach der Firma Schunk gestanden habe, dort aber im Zuge von Umbaumaßnahmen entfernt werden musste. Ein zuletzt betriebener provisorischer Standort in einem privaten Garten könne aus technischen Gründen nicht langfristig genutzt werden. Daher habe man 2018 mit dem Betreiber Vodafone einen neuen Standort gesucht, der in unmittelbarer Nähe zum ursprünglichen Standort liegen musste, um keine Funklöcher entstehen zu lassen. Beim nun vorgesehenen Standort auf dem Gelände des Sportplatzes sei ein "großer Abstand" zur Wohnbebauung gegeben, die Anlage sei außerdem durch die Bundesnetzagentur genehmigt und dabei natürlich auch umfassend auf Strahleneinflüsse geprüft worden.

Ortstermin gefordert

Auf Anfrage räumte der Bürgermeister ein, die Sache etwas "unterschätzt" zu haben. Die Masten würden aber bereits seit fast zwei Jahrzehnten unmittelbar im betroffenen Gebiet problemlos senden. Für solche Bauvorhaben sei außerdem kein gesondertes Verfahren mit Beteiligung von Bürgern oder der Gemeinde möglich, die bundesweit standardisierten Anlagen würden als rein formaler Akt genehmigt. Auch wenn Brunner den Unmut der Anwohner über die mangelhaften Informationen nachvollziehen kann, könne die geplante Anlage sogar mehr Abstand zur Wohnbebauung als andere in Wettenberg aufweisen und bleibe mit fast 23 Metern Höhe sogar unter dem theoretisch möglichen Maß. Der von den Anwohnern geforderte Baustopp sei nicht mehr möglich, die Anlage halte schließlich alle Anforderungen ein und wurde ordnungsgemäß genehmigt.

Den Anwohnern reichen diese Ausführungen jedoch nicht aus: Die veröffentlichte Stellungnahme sei "oberflächlich", der Bürgermeister zeige "keinerlei Einfühlungsvermögen" für die Sorgen der Anwohner. 25 bis 30 Meter Abstand zum nächsten Wohnhaus seien kein sonderlich großer Abstand und das eine Gemeindeverwaltung von einem Baubeginn überrascht werde, sei "mehr als peinlich". Die Anwohner wünschen sich nach wie vor einen Ortstermin mit dem Bürgermeister und prüfen aktuell ein rechtliches Vorgehen gegen die Baugenehmigung.