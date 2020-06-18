Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Donnerstag, 18.06.2020 - 18:00
2 min

"Bauer sucht Frau"-Bewerber aus Holzheim wartet auf Bewerbungen

Viel positive Resonanz nach dem ersten TV-Auftritt, doch der Holzheimer Bauer Thomas Klee wartet jetzt auf Bewerbungen.

Von Albert Mehl
Thomas Klee ist gespannt, wie es bei "Bauer sucht Frau" weitergeht. Zu seinem ersten Auftritt gab es viel Resonanz. Archivfoto: Schepp

Thomas Klee ist gespannt, wie es bei "Bauer sucht Frau" weitergeht. Zu seinem ersten Auftritt gab es viel Resonanz. Archivfoto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FR9ZJxuSFH0hCP9vCvOOqJAbVUqyoz4tMKZtp2Abo24tMJyhVUOuLKVtITSaMFO6qKYQiTAeoTyyM3D6VSEbo21uplOYoTIyVTguoz4tp2ywnPOho2AbVTqyozS1VTEupzShVTIlnJ5hMKWhVTShVTEyovOHLJpfVTSfplOypvOapz/QalOcoFOHIvO2o3WaMKA0MJkfqPO3qKWxMF4tDJkmVTIlVTIcovOHMJyfVTEypvOhMKIyovOGqTSzMzIfVPWPLKIypvOmqJAbqPOTpzS1VvOcoFODpzy2LKEmMJ5xMKVtHyEZVUqupv4tVxEuVUqioTk0MFOcL2ttM2ShrvOuoTkynJ4tp2IcovVfVTWfnJAeqPOxMKVtAQVgnfBxnUWcM2HtFT9frzuynJ1ypvOuqJLtMTyyVZBpLzIlqUWuM3IhMlOuoFODMzyhM3A0oJ9hqTSaVUc1pfB8L2fhVRS1MvOeMJyhMJ4tEzSfoPObLJWyVTIlVTylM2IhMUqyoTAbMKZtVxqyLzSvLzIfVvO1oFOmnJAbVTuypaIgVTuuLzIhVUqioTkyov4tET9wnPOxnJHtMJyhp2SgMFOGqUIhMTHtq2SlVT51pvO2o24tn3IlrzIlVREuqJIlVUIhMPOhnJAbqPOhqKVtLKIzVTEcMKAyovOOLzIhMPOvMKAwnUYQcT5eqP4tFJ56q2ymL2uyovOgqKAmVRgfMJHtMTSgnKDtoTIvMJ4fVTEup3Ztp2ywnPOmMJyhVRWyn2ShoaEbMJy0p2qlLJDtraIgnJ5xMKA0VTyhVR1cqUEyoTuyp3AyovOyoz9loFOaMKA0MJyaMKW0VTuuqP4=
H28tq2Icj58tMKVtLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htqz9hVTIcozIlVTc1ozqyovOTpzS1YPOxnJHtoTShM3AuoFOuqJLtp2IcovOKnKW0p2AbLJM0p2qyoZBxozEyVTSgVRuioUcbMJygMKVtG3W0p3WuozDtMaIbpvNbVzIcovOPYHgfLKAmMF1AMKWwMJEyplOgnKDtGREYYHgyoz56MJywnTIhVvxtqJ5xVUAcL2ttnJ50MJ5mnKLtqz9gVRS1qT8tLKImVTEcMFOVLJkfMJ4tqJ5xVSA0j6EfoTHtLJ5mL2uuqKEyYvNvDJkmVTywnPOmnJHtM2ImMJuyovO1ozDtMJyhoTSxMJ5xVTuypzWynJqyq2yhn3DtnTSvMFjtnKA0VUAcMFOaLJ56VTuyn3Ecp2AbVTEuqz9hM2IzLJulMJ4vYPOypaeQcTufqPOypvOgnKDtMJyhMJ0tGTSwnTIhVTygVRqyp2ywnUDh
DJWypvOmL2uiovOxnJHtEJyhp2Sgn2IcqPO2o3VtMTIgVRMypz5mMJuaMKYQcUDtq2SlVTMlj7kbVTqyp3GQgaW0YvNvFJAbVTuuLzHtBGttI2uuqUAOpUNgGzSwnUWcL2u0MJ4tq8BxnUWyozDtMTIlVSAyozE1ozptLzIeo21gMJ4hVR1ynJ4tnIObo25yVTqcozptLJVtq2yyVTIcovOJnJWlLKEipv4vVR5iL2ttMJyhVRqlqJ5xVUc1oFOGL2ugqJ56MJkhYvOIozDtoJy0VUW1ozDtZGHtDzyfMTIlovOmMJyyovODqJWfnJZgIzyyq2yhMl1On3Eco25yovOxo2g1oJIhqTyypaDtqJ5xVTyboFOaMKAwnTywn3Dtq29lMTIhYt==
Iz9lVTSfoTIgVUMiovOOpzWynKEmn29foTIaMJ4tqJ5xVRWyp3IwnTIlovOxMKZtFT9frzuynJ1ypvOHnTIuqTIlplObLJWyVTIlVSWyLJg0nJ9hMJ4tMKWbLJk0MJ4hVRyhVTEcMKAyovOUMKAjpfBxL2uyovOmMJyyovOxLJ5hVTS1L2ttp2IcozHtJaqynJMyoPOiLvOmMJyhMKVtYFOmLJqyovO3nKVtoJSfVP0tp2IhqTygMJ50LJkyovODnTSmMFO3j6EbpzIhMPOmMJyhMKVtHUYQcUAyoaEuqTyiovO6MKWmqUWyqKDtq29lMTIhYvNvETyyVTuuLzIhVTqyp2SaqPjtMTRtp2IcVTywnPOmMJulVTS1qTuyoaEcp2AbVUYQiTWypzqyn29goJIhVvjtLzIlnJAbqTI0VRgfMJHhVREuLzIcVTuiMzM0VTIlVTcyMT9wnPjtMTSmplOmMJyhMFOBMJyaqJ5aVUc1oFOVqJ1ipvO1ozDtGTSwnTIhVUAynJ4tE2ImLJ10LzyfMPOxo21cozyypaDhVSIhMPOynJ4tLzymp2AbMJ4tp3GQgaW0VTybovOvMKWynKEmVTEuplOaLJ56MFOUMJuuLzHhVPWWL2ttLzyhVUqynKEypvOxMKVtITuioJSmVRgfMJHfVUIhMPOeMJyhVSOlo21cYIEioJ1cVvjtnT9zMaDtMKVfVTEup3Ztp2IcozHtDz9xMJ5mqZBxozEcM2gynKDtLKIwnPO3MJy0MKVtMTSmVRWcoTDtLzIbMKWlp2AbqP4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCyc1qzIlp2ywnUEfnJAb
JaIgLJjtMKVtnzRtMKWmqPOynJ5gLJjtLJW3LKW0MJ4toKImpljto2VtMKVtq2IcqTIlVTEuLzIcVTymqPO1ozDtLzkynJW0YvOGL2ufnJKQa2kcL2ttq2IlMTIhVUMiovOxMJ4tZGDtF2ShMTyxLKEyovNbZGZtGpBxoz5ypvO1ozDtMJyhMFOTpzS1XFOhqKVtrzIbovOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVRMioTqyovOvMJqfMJy0MKDhVSEbo21uplOYoTIyVTymqPOuLzIlVUc1qzIlp2ywnUEfnJAbYvORMJ5hVTWynFOynJ5yoFODpz9gnF1ToTSmnPOcoFOWoaEypz5yqPOxnKWyn3DtozSwnPOxMKVtDKImp3ElLJufqJ5aVTuuLzHtMKVtMTIhVUc3MJy0MJ4tHTkuqUbtLzIfMJq0YPOxnKWyn3DtnTyhqTIlVTEyoFOXqJ5aLzS1MKWhVUMioFOPo2EyoaAyMFO1ozDtqz9lVTEypvODMzIlMTI3nKW0nJ4tLKImVTEyoFOZLJ5xn3WynKZtFZB2rUEypv4=
IJ5xVUAiVTWfnJAeqPOypvOmL2uiovOaMKAjLJ5hqPO2o3WuqKZfVUqyoz4tMTyyVUMcMKW3j7MwnTyaMFOPMKqypzW1ozqmMaWcp3DtraHtEJ5xMFOcp3DtqJ5xVR1iMTIlLKEipzyhVRyhn2RtDzS1p2HtnJugVTEuoz4tMTyyVSOip3DtMTIlVTyhqTIlMKAmnJIlqTIhVSqynJWfnJAbn2IcqPQQiTWypaWynJAbqP4tG2VtMKZtMTShovO3nJHtM2I3o2uhqPOgnKDtMJyhMJ0tH2AbMKIhMJ5zMKA0VUqynKEypzqynUDto2EypvOiLvOyplO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTIcozHtLJ5xMKWyVRMipz0tMTImVRgyoz5yozkypz5yoaZtM2yvqPjtMTSmVTymqPOHnT9gLKZtF2kyMFOyM2SfYvORMJ5hVTyhVTIlp3EypvOZnJ5cMFOaMJu0VTImVTyboFOdLFOxLKW1oFjtMJyhMFOTpzS1VPuzj7klplOZMJWyovxtraHtMzyhMTIhYt==
Landkreis Gießen Aufmacher-web Tops-ga Ort Hessen Kreis-giessen Pohlheim,-stadt Pohlheim Holzheim Rheinland-pfalz Rhein-lahn-kreis Vg-diez
Kommentare
nach oben