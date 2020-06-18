Donnerstag,
18.06.2020 - 18:00
2 min
"Bauer sucht Frau"-Bewerber aus Holzheim wartet auf Bewerbungen
Viel positive Resonanz nach dem ersten TV-Auftritt, doch der Holzheimer Bauer Thomas Klee wartet jetzt auf Bewerbungen.
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