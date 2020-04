Bauernvorsitzender Paul: Wolf gehört nicht in dicht besiedelte Region

Josef Benner (l.) und Manfred Paul (r.) gratulierten Karl Heinz Eller zur Ehrung. Foto: Kreisbauernverband

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Der langjährige Vorsitzende des Ortsbauernverbandes Bettenhausen, Karl Heinz Eller, ist in der Vertreterversammlung des Kreisbauernverbandes für seinen 43-jährigen Einsatz für die heimische Landwirtschaft mit der Silbernen Ehrennadel des Hessischen Bauernverbandes ausgezeichnet worden. Ein weiteres Thema waren Vorstandswahlen: Turnusgemäß ausgeschieden und einstimmig wiedergewählt wurde Mathias Fritz aus Lollar als stellvertretender Vorsitzender und Peter Fay (Pohlheim) als Beisitzer. Vertreterin der Landfrauen bleibt Anneliese Jung aus Pohlheim, und Vertreter der Landjugend ist weiterhin Daniel Seipp aus Lich.

Vorsitzender Manfred Paul ließ zunächst das arbeitsreiche Jahr 2019 Revue passieren. Aus landwirtschaftlicher Sicht begann es mit Schäden durch späte Fröste. Aufgrund der Trockenheit habe es eine verhaltene Ernte gegeben. Schwieriger sei der Umgang mit den "80 Millionen Fachleuten, die uns erklären wollen, wie wir unsere Arbeit zu machen haben", erklärte Paul laut einer Pressemitteilung.

Zum Wolf erklärte Paul: "Er gehört nicht in unsere dicht besiedelte Region. Und eine Herde, die einmal einem Wolfsangriff ausgesetzt war, ist praktisch nicht mehr im Freiland zu führen." Entschädigungen seien hier genauso wenig hilfreich wie die "Bauernmilliarde" im Zusammenhang mit dem neuesten Agrarpaket. "Man kann mit Geld nicht alles ausgleichen", resümierte der Vorsitzende.

Die aktuellen Demonstrationen, die vor allem von jungen Bäuerinnen und Bauern über die sozialen Medien organisiert werden, bewertete Paul positiv. "Diese Aktionen sind top. 10 000 Schlepper in Berlin zeigen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen." Es habe sich auch gezeigt, dass viele junge Leute, die sich in der organisatorisch unabhängigen Bewegung "Land schafft Verbindung" zusammengefunden haben, zur Mitarbeit im Bauernverband motivieren ließen.

Dies sei ein positives Signal, denn die Herausforderungen für die Branche seien enorm: Auflagen, Landverluste, Betriebsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit verlangten den Vertretern viel ab. "Wir müssen als Bauernschaft zusammenstehen", betonte Paul.

Der von Geschäftsführer Hans-Martin Sames vorgestellte Jahresabschluss 2019 wurde einstimmig genehmigt. Die Haushaltsvoranschläge 2020 und 2021 wurden bei einer Enthaltung ebenfalls genehmigt.

Über die aktuelle Situation der Landwirtschaft und des Hessischen Bauernverbandes referierte Josef Benner, der stellvertretende Generalsekretär. Angesichts der Probleme durch die Ausbreitung des Corana-Virus wies er auf die Bedeutung einer regionalen Versorgung mit Lebensmitteln hin, die nur durch die heimischen Landwirte sichergestellt werden könne. Allerdings hätten gerade diese bäuerlichen Familienbetriebe heute mit immer größeren Problemen zu kämpfen, die bis hin zu Betriebsaufgaben führten.

Der HBV habe ein hydrologisches Gutachten in Auftrag gegeben, um das Nitrat-Messstellennetz auf seine Aussagekraft hin zu überprüfen. "Wo es Nitrat-Probleme durch landwirtschaftliche Produktion gibt, werden wir dem entgegenwirken. Wo aber andere Ursachen zugrunde liegen, müssen diese identifiziert werden. Wir denken, dass so etliche Gebiete nicht mehr unter die strengen Düngeauflagen fallen würden", so Benner.