Baugenehmigung für neuen Feuerwehrstützpunkt Mitte und Bauhof in Biebertal erteilt

Hans-Peter Stock (m.l.) übergibt die zwei Ordner Baugenehmigung für den Feuerwehrstützpunkt Mitte und den Bauhof an Patricia Ortmann. Mit dabei Gemeindevorstandsmitglieder, Vertreter der Planungsfirma "kplan", Bauamtsleiter Bernhard Kais, Gemeindebrandinspektor Marcel Hänsel und Bauhofleiter Daniel Schwalm.

RODHEIM-BIEBER (wh). "Sie haben alles gut durchdacht, vorgedacht und die richtige Entscheidung getroffen, den Feuerwehrstützpunkt und den Bauhof unter einem Dach zu realisieren. Dies ist auch für andere eine gute Anregung", sagte Kreisbaudezernent Hans-Peter Stock und überreichte Bierbertals Bürgermeisterin Patricia Ortmann zwei dicke Ordner. Darin enthalten sind die Baugenehmigungsunterlagen für den Feuerwehrstützpunkt Mitte und den Bauhof. Trotz Corona sei die Baugenehmigung schnell erfolgt. Das sei auch wichtig, um die Wirtschaft zu unterstützten. Sein Dank galt dabei unter anderem dem Fachbereichsleiter der Kreis-Bauaufsicht, Wolfgang Helm. Zur Übergabe auf das künftige Gelände waren neben dem ersten Beigeordneten Peter Kleiner auch Gemeindevorstandsmitglieder, die Planer Silvia Panthel, Thomas Zimmermann und Stefan Klein von "kplan" Siegen, Gemeindebrandinspektor Marcel Hänsel und sein Vertreter Daniel Weil, Bauhofleiter Daniel Schwalm und sein Vertreter Michael Stork sowie Bauamtsleiter Bernhard Kais gekommen.

Äußere Erschließung

"Wir sind froh, dass die Baugenehmigung da ist. Wenn alle an einem Strang ziehen, dann klappt es", so die Rathauschefin. Feuerwehr und Bauhof seien ein wichtiges Thema. Ortmann dankte allen Beteiligten, besonders auch den Fachplanern, dem Gemeindebauamt und der Kreisbauaufsicht. "Wenn ein Projekt für die nächsten 50 Jahre geplant wird, schauen die Gemeindegremien genau hin. Wir haben uns Zeit gelassen, diskutiert und haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Jetzt geht es an die Umsetzung. Zurzeit laufen die Arbeiten für die äußere Erschließung", erklärte sie.

Das Büro "kplan" (Siegen), das bisher über 400 Projekte für die öffentliche Sicherheit der Kommunen verwirklicht hat, hat den Auftrag der Gemeinde für die Architektur, die Tragwerks- und Gebäudeplanung, den Brandschutz und die Außenanlagen des Feuerwehrstützpunktes und des Bauhofes realisiert. Die Gesamtkosten, inclusive Planung, für das Groß-Projekt belaufen sich auf rund 10 Mio Euro brutto.

Bauamtsleiter Bernhard Kais erläuteret die weiteren Schritte. Parallel zur laufenden äußeren Erschließung inklusive des Straßenbaus erfolgen nun die Ausführungsplanung und die Ausschreibung. Die Auftragserteilung muss noch dieses Jahr erfolgen, damit die Landeszuschüsse gewährt werden können. Die Bauausführung beginnt dann ab 2021.