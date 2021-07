Baumaßnahmen an Laubacher Projektschule abgeschlossen

Schuldezernentin Christiane Schmahl (3.v.l.) schaute sich zusammen mit am Projekt Beteiligten dasErgebnis vor Ort an. Foto: Schäfer

LAUBACH - In der ehemaligen Unterkunft für Geflüchtete am alten Laubacher Bahnhof waren in den vergangenen Monaten die Handwerker fleißig. Der Innenraum musste für die dort nach den Sommerferien einziehende neue Produktionsschule komplett umgestaltet werden. Schon jetzt, lange vor dem festgeklopften Termin "Ende der Sommerferien" sind die Baumaßnahmen abgeschlossen, nur die Küche konnte aufgrund von Lieferproblemen bisher nicht eingebaut werden und auch die Inneneinrichtung steht noch nicht.

Stolz und fröhlich lächelnd sah sich Dr. Christiane Schmahl, Schul- und Baudezernentin des Landkreises Gießen zusammen mit Laubachs Bürgermeister Matthias Meyer, Andrea Stremme, Schulleiterin der Willy-Brandt-Schule Gießen, Georg Wittich vom staatlichen Schulamt und weiteren am Projekt beteiligten Personen die neu gestalteten Räume an. "Diese Schule ist ein Herzensprojekt von mir, das ich unbedingt noch vor meinem Ruhestand Mitte Juli einweihen will", gab sie unumwunden zu und erklärte "In der neuen Produktionsschule sollen Jugendliche, die ihre Stärken in der Praxis haben und den regulären Schulbetrieb nicht bewältigen können oder aber Schule ganz ablehnen und nicht mehr besuchen, sich sogar weigern ein Schulgelände überhaupt zu betreten, aufgefangen werden. Hier sollen sie fit gemacht werden für einen Schulabschluss oder eine sich anschließende Ausbildung, und zwar nicht mit theoretischem Unterricht, sondern mit lebensnahen praktischen Arbeiten in den Bereichen Landschafts- und Gartenbau oder Hauswirtschaft".

Die Produktionsschule in Laubach ist eine Kooperation des Kreises und des Staatlichen Schulamts, wird als Außenstelle der Willy-Brandt-Schule (WBS) geführt und hat Platz für maximal 20 Schüler. Der Lehrplan wird durch Pädagogen der WBS, der Anna-Freud-Schule in Lich und allgemeinbildenden Schulen entwickelt. Ziel ist ein berufsorientierender Abschluss (BO) oder der Hauptschulabschluss.

Das Grundstück ist von der Stadt Laubach gepachtet. Die Innenräume sind größenmäßig den Schulzwecken angepasst worden und alle fast komplett mit unbehandeltem Holz ausgekleidet. Oben an der Decke glänzen die dicken silbernen Rohre der neuen modernen Lüftungsanlage, die mit Fördergeldern zusätzlich eingebaut werden konnte. Der Sanitärbereich wurde mit barrierefreien WCs und einer Dusche komplett erneuert. Ein Segment wurde für die Lehrküche mit Lager und Spülbereich vorbereitet. Der gesamte Umbau hat rund 350 000 Euro verschlungen, wobei der Außenbereich noch brach liegt. Dieser soll im Rahmen des Unterrichts von den Schülern des Garten- und Landschaftsbau selbst gestaltet werden.

"Wir haben die Schule nach dem Vorbild der meist nur von Jungs besuchten Produktionsschule für Holz- und Metallarbeiten in Heuchelheim gegründet. Hier in Laubach wollen wir durch unsere Schwerpunkte auch gezielt Mädchen ansprechen. Nicht zu vergessen ist Laubach vom Ostkreis, gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen", wirft Schmahl in die Waagschale und ergänzt "Wir sind kein Auffangbecken für "schwierige" Schüler aller Art, Förderschulen und das Inklusive Schulbündnis Hessen werden ein genaues Auge auf die Auswahl haben". Um die Jugendlichen intensiv unterstützen zu können, hat der Landkreis außerdem eine neue Sozialarbeiter-Stelle genehmigt.

"Nach den Sommerferien werden wir mit einer kleinen 8 Schüler starken Gruppe im Bereich Gartenbau anfangen, um erste Erfahrungen zu sammeln", kündigte Andrea Stremme an und will erst das Angebot erweitern, wenn das konzeptionelle Fundament auf sicheren Beinen steht. Zum Beispiel lernen die Schüler beim Plätten eines Bereichs und den Fragen "Wie viele Platten werden gebraucht?", "Wie viel Sand und Kies?", "Wo bekommen wir alles her?", "Wird das Geld reichen?", so ganz nebenbei Mathematik und Deutsch.

Georg Wittich stellte heraus, dass die Produktionsschulen viele Schulformen in sich vereinen und real mit ihren hergestellten Produkten auch am echten Markt agieren und präsent sind. Sie verständen sich aber keinesfalls als günstige Konkurrenz zu etablierten Handwerksbetrieben.

Matthias Meyer zeigte sich froh, dass alles so gut und zügig über die Bühne gegangen ist. Es sei wichtig, das Bildungsangebot zu erweitern und die Infrastruktur Laubachs weiter auszubauen. "Der alte Bahnhof liegt mir besonders am Herzen. In Zukunft soll es dort vermehrt Veranstaltungen geben und die Räume sollen Vereinen und anderen Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Angedacht ist auch eine enge Zusammenarbeit mit der Produktionsschule. Davon werden dann wohl beide Seite profitieren und voneinander lernen", wagte er einen Blick nach vorn.