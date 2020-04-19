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Sonntag, 19.04.2020 - 07:20
3 min

Baumaßnahmen auf Hof Schmitte haben begonnen

Es tut sich was am Ortseingang in Rodheim-Bieber: Die ersten Gerüste stehen und die Sanierungen sind im Gange. Doch bis der Umbau in ein Boutique-Hotel abgeschlossen ist, wartet noch eine Menge Arbeit.

Von Jennifer Meina
Der Bagger ebnet bereits den Weg für die Lastwagen. Die werden in den kommenden Monaten noch einiges an Bauschutt aus den ehemaligen Schuppen und Ställen (r.) des Hofguts Schmitte holen. Derzeit liegt der Fokus auf den Dächern und dem Fachwerk aller historischer Gebäude. Besonders das Glockenhaus am Eingang des Hofes (l.) ist in einem schlechten Zustand. Fotos: Meina

Der Bagger ebnet bereits den Weg für die Lastwagen. Die werden in den kommenden Monaten noch einiges an Bauschutt aus den ehemaligen Schuppen und Ställen (r.) des Hofguts Schmitte holen. Derzeit liegt der Fokus auf den Dächern und dem Fachwerk aller historischer Gebäude. Besonders das Glockenhaus am Eingang des Hofes (l.) ist in einem schlechten Zustand. Fotos: Meina

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Fotos
Der Bagger ebnet bereits den Weg für die Lastwagen. Die werden in den kommenden Monaten noch einiges an Bauschutt aus den ehemaligen Schuppen und Ställen (r.) des Hofguts Schmitte holen. Derzeit liegt der Fokus auf den Dächern und dem Fachwerk aller historischer Gebäude. Besonders das Glockenhaus am Eingang des Hofes (l.) ist in einem schlechten Zustand. Fotos: Meina

Der Bagger ebnet bereits den Weg für die Lastwagen. Die werden in den kommenden Monaten noch einiges an Bauschutt aus den ehemaligen Schuppen und Ställen (r.) des Hofguts Schmitte holen. Derzeit liegt der Fokus auf den Dächern und dem Fachwerk aller historischer Gebäude. Besonders das Glockenhaus am Eingang des Hofes (l.) ist in einem schlechten Zustand. Fotos: Meina

Die Baumaßnahmen des Hofguts Schmitte haben behonnen. Die ersten Gerüste stehen bereits.

Die Baumaßnahmen des Hofguts Schmitte haben behonnen. Die ersten Gerüste stehen bereits.

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