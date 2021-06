Bedarf decken

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisfeuerwehrverband Gießen organisiert in Zusammenarbeit mit und für die Feuerwehren im Landkreis Gießen regelmäßig Aus- und Fortbildungsveranstaltungen. Ziel sei es, den Ausbildungsbedarf zu decken, der nicht mit den Seminaren auf Landes- oder Kreisebene abgebildet wird, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum regelmäßigen Seminarangebot gehören beispielsweise das Fahrertraining, der sogenannte Feuerwehrführerschein und das Wärmebildkamera-Training. Wegen der Corona-Pandemie gibt es einen Mix aus Onlinekursen, Hybrid- und Präsenzveranstaltungen. Seminare, die praktische Übungen beinhalten, werden in Kleingruppen unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln veranstaltet und die theoretischen Seminare finden online statt. Das hybride Ausbildungskonzept beinhaltet einen Onlinekurs, in dem die theoretischen Grundlagen per Videokonferenz vermittelt werden. Das praktische Training findet anschließend in 1:1-Übungssituationen oder in Kleingruppen unter Einhaltung der Hygieneregeln vor Ort statt.

„Der Kreisfeuerwehrverband besteht seit 75 Jahren. Das Jubiläumsjahr haben wir uns eigentlich anders vorgestellt. Deshalb ist es für uns umso wichtiger, mit den Seminaren den Ausbildungsbetrieb auf Verbandsebene aufrechtzuerhalten“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Marco Kirchner.

Im Mai haben zum Beispiel die Teilnehmer des Lehrgangs „Fachberater Bevölkerungsinformation und Medienarbeit“, kurz BuMa, online das Verfassen von Pressemitteilungen eingeübt.

2020 hatte die theoretische Ausbildung für den sogenannten „Feuerwehrführerschein“ online stattgefunden. Die Kreisausbilder unter Federführung von Holger Schmandt hoffen, dass die praktischen Fahrübungen und die Fahrprüfung im Juni stattfinden können. Nur mit bestandener Prüfung dürfen die Feuerwehrleute mit Führerschein Klasse B die Einsatzfahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren.