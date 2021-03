Bei der Licher Brauerei stapeln sich leere Fässer

Der Bierkutscher gegenüber der Licher Brauerei hebt schwer an seinem Fass. Doch auch die Traditionsmarke leidet erheblich unter Corona. Viele Fässer stehen derzeit leer - nur wenige Hundert Meter entfernt von der Bronzefigur - auf Halde. Foto: Kächler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LICH - Die leeren Bierfässer stapeln sich auf dem Gelände des ehemaligen Pferdestalls der Licher Privatbrauerei. Augenscheinlicher kann die Situation nicht gemacht werden, dass die Brauereien aufgrund des monatelang andauernden Lockdowns kein Fassbier mehr verkaufen.

Sechs Monate lang sind nun schon alle Gaststätten, Restaurants, Kneipen und Bars geschlossen. Festveranstaltungen - traditionell ebenfalls ein wichtiges Geschäftsfeld der Brauereien - sind sogar seit März 2020 durchgehend verboten.

Mit den Einschränkungen aufgrund der Pandemie und dem dadurch ausgelösten Zusammenbruch des Fassbiermarktes haben die Brauereien von einem Tag auf den anderen einen maßgeblichen Teil ihres wirtschaftlichen Fundamentes verloren. Ware im Wert von vielen Millionen Euro, deren Haltbarkeitsdatum überschritten wurde, musste bereits vernichtet werden.

"Auch für die Licher Privatbrauerei war 2020 ein absolutes Ausnahmejahr. Da wir sowohl mit Licher als auch den Benediktiner Weißbieren eng mit vielen Gastronomiepartnern zusammenarbeiten und stark im Veranstaltungsgeschäft verwurzelt sind, haben die Pandemie-bedingten Schließungen der Gastronomie und das fast vollständige Erliegen des Veranstaltungs- und Festbereichs spürbare Absatzverluste mit sich gebracht", macht Licher-Geschäftsführer Holger Pfeiffer deutlich.

Die traditionsreiche Braustätte im Herzen der Natur gehört seit 2004 zur Bitburger Braugruppe, die nach eigenen Angaben für das Geschäftsjahr 2020 trotz einer positiven Entwicklung im Handel insgesamt einen Umsatzrückgang von zwölf Prozent auf nun 696 Millionen Euro (2019: 792 Millionen Euro) beklagt. Auf der einen Seite läuft der Handel mit Flaschenbier gut, andererseits ist das Fassbiergeschäft fast gänzlich eingebrochen.

Das Spannungsfeld, in dem sich die gesamte Braubranche und die Brauerei im vergangenen Jahr bewegt haben, verdeutlichen die folgenden Zahlen: Während für die Braugruppe durch die wochenlangen Schließungen und Sicherheitsauflagen in der Gastronomie und im Veranstaltungsgeschäft der Umsatz dort um 51 Prozent zurückging, konnte die Weißbiermarke Benediktiner, die ebenfalls in Lich gebraut wird, im Handelsgeschäft sogar einen Umsatzzuwachs von 40 Prozent erzielen. Der Gesamtumsatz der Marke inklusive des Gastro- und Außer-Haus-Markts ging jedoch um elf Prozent zurück, so Axel Dahm, Sprecher der Geschäftsführung der Bitburger Braugruppe.

Die Pandemie-bedingte Schließung der Gastronomie und weiter Teile des Außer-Haus-Markts hätten die Braugruppe im Vergleich zu vielen großen Wettbewerbern besonders hart getroffen. Dies zeige sich auch bei der vor allem im regionalen Veranstaltungsgeschäft starken Marke Licher mit einem ebenfalls jeweils zweistelligen Umsatzminus.

Wie Holger Pfeiffer weiter ausführt, unterstütze die Licher Privatbrauerei ausdrücklich die Forderungen des Deutschen Brauer-Bundes in seinem "Offenen Brief". Darin wird an die politisch Verantwortlichen appelliert, eine verantwortbare, vor allem transparente und wissenschaftsbasierte Öffnungsstrategie für die Gastronomie und Veranstaltungen vorzubereiten, mit dem Ziel der Umsetzung, sobald es die Infektionslage sicher erlaube.

"Wir freuen uns auf die Zeit, wenn Gastronomiebetriebe wieder öffnen und Veranstaltungen ohne Restriktionen und Gefahren stattfinden können", so der Licher-Geschäftsführer abschließend.