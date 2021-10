Bei Grünberg: Polizei stoppt spanischen Sattelzug

Die ausgebeulte Plane ist gut zu erkennen, der gesamte Aufbau war nicht mehr stabil. Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

KREIS GIESSEN - Beamte der Autobahnpolizei haben am Mittwochvormittag die gefährliche Fahrt eines Sattelzuges auf der A5 bei Grünberg beendet. Dieser war mit 16 Tonnen Obstkisten beladen.

Die Streife war gegen 10.30 Uhr auf der Autobahn 5 in Richtung Frankfurt unterwegs, als ihr ein spanischer Sattelzug auffiel. Das Dach des Gefährts war augenscheinlich nicht richtig geschlossen. An der Raststätte Reinhardshain sollte das Fahrzeuggespann kontrolliert werden. Bei der Einfahrt auf den Parkplatz verrutschte die komplette Ladung, die danach nur noch von der Plane gehalten wurde, teilte die Polizei am Freitag mit.

Offensichtlich hatte der Fahrer vor Beginn der Reise das Dach nicht mehr richtig verschließen können, sodass die Stabilität des gesamten Aufbaus nicht mehr gegeben war und dieser die Fliehkräfte beim Kurvenfahren nicht mehr abfangen. Der gesamte Aufbau war völlig verzogen, sodass er vermutlich nun nicht mehr zu gebrauchen ist. Die Ladung bestand aus 16 Tonnen klappbaren Obstkisten, die bis unters Dach gestapelt waren. Da die Ladung herunterzufallen drohte, wurden nach Rücksprache mit der Autobahnmeisterei Reiskirchen die Parkplätze um den Sattelzug herum abgesperrt.

Die Idee des Fahrers, in die nächste Werkstatt zu fahren und den Auflieger "schweißen" zu lassen, lehnten die Kontrolleure ebenso ab wie den Vorschlag, zur Ladestelle zurückzufahren. Der Fahrer musste die Ladung auf einen anderen Lkw umladen, und vor der Rückreise nach Spanien den Aufbau des Sattelaufliegers abbauen.

Der Brummifahrer muss sich nicht nur wegen der mangelhaften Ladungssicherung verantworten, sondern nach einer Tachoauswertung auch wegen des zu schnellen Fahrens.