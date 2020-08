Bei zwölf von 26 Fahrzeugen nichts zu beanstanden

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Bei Gefahrgutkontrollen am Mittwoch in Mainzlar und Gießen stellten Polizeibeamte und ein Mitarbeiter der Stadt Gießen mehrere Verstöße gegen die Vorschriften des Gefahrgutrechts fest und schrieben diverse Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Die Kontrollen fanden am Mittwochvormittag in der Daubringer Straße in Mainzlar und anschließend in Höhe der Automeile in der Licher Straße in Gießen statt. Es wurden 26 Fahrzeuge kontrolliert. Sieben davon waren mit Gefahrgut beladen, bei vier gab es die erwähnten Verstöße. Die Kontrolleure fertigten zwölf Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Dabei handelte es sich laut Polizei überwiegend um Verstöße gegen Ausstattungsvorschriften. Alle Betroffenen erwartet ein Bußgeld im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich. Außerdem gab es weitere Beanstandungen. Ein Transportunternehmen aus Polen verstieß gegen die Kabotage-Verordnung (Transportdienstleistungen durch ein ausländisches Unternehmen), sodass eine Sicherheitsleistung von 1300 Euro bezahlt wurde. Zwei Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt. Drei Transporter-Fahrer verstießen gegen die Ladungssicherungsvorschriften. Vier konnten ihre Fahrzeugpapiere oder Führerscheine nicht vorzeigen. Es gab vier Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten.