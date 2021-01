Beigeordneter Stock kandidiert in Braunfels

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Hauptamtlich ist Hans-Peter Stock seit 1. Januar 2017 im Kreis Gießen politisch tätig. Als Beigeordneter im Landkreis Gießen ist der Freie Wähler unter anderem für das Gesundheitsamt, Jugend und Soziales oder Abfallwirtschaft zuständig. Ehrenamtlich will sich der 56-Jährige nach der Kommunalwahl in seinem Heimatort Braunfels im Lahn-Dill-Kreis engagieren. Stock ist der Spitzenkandidat der „Bürger für Braunfels“. Unter diesem Namen treten Mitglieder der FDP und FWG für das Stadtparlament an. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf das Hauptamt in Gießen?

„Wenn ich gewählt werde, hat das Ehrenamt natürlich keinen Einfluss auf das hiesige Hauptamt“, erklärte Stock auf Anfrage dieser Zeitung. Als er zwischen 2008 und Ende 2016 Bürgermeister in Schöffengrund war, habe er sich auch im Kreistag des Lahn-Dill-Kreises engagiert.

Stocks hauptberufliche Zukunft ist von der Kommunalwahl nur mittelbar betroffen. Die reguläre Amtszeit endet am 31. Dezember 2022. Allerdings können sich politische Mehrheiten im Kreistag ändern, was dann gegebenenfalls eine Abwahl nach sich zieht. „Was am 14. März passiert, bestimmen die Bürger des Landkreises Gießen und danach die jeweiligen Fraktionen. Bis zum Tag X stehe ich zur Verfügung und das ohne Einschränkung“, betonte Stock. Foto: „Bürger für Braunfels“