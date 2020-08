„Belastung für Dialog“

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU Gießen schließt sich der weltweiten Empörung über die Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee an. Das Unesco-Weltkulturerbe, das bislang ein Symbol der religiösen Offenheit war, werde in ein Zeichen der Ausgrenzung und des Streits verwandelt, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Hagia Sophia steht für die christliche Bekenntnistradition, welche die Christen seit dem Nicaeno-Constantinopolitanum weltweit eint und nun der Weltgemeinschaft nicht mehr zugänglich ist. Das Urteil zur Hagia Sophia belastet die Beziehung zu Ländern mit christlicher Tradition und den interreligiösen Dialog“, erklärte der Kreisvorsitzende Dr. Daniel Leufkens.