Benjamin Gail aus Lich über seine Corona-Erkrankung und die Folgen

Eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden bundesweit seit Testbeginn 12 383 035 Labortests erfasst (Stand 2. September). Davon wurden 282 600 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Hierfür werden die Daten von Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen sowie klinischen und ambulanten Laboren zusammengeführt. Das passiert auf freiwilliger Basis. Zudem ist die Zahl nicht mit der Zahl der getesteten Personen gleichzusetzen, da in den Angaben Mehrfachtests von Patienten enthalten sein können. Detaillierte Auswertungen oder Vergleiche mit den gemeldeten Fallzahlen sind demzufolge nicht möglich, ein Herunterbrechen der RKI-Zahlen auf ein Bundesland oder gar einen Landkreis ebenfalls nicht.

Unsere Zeitung hat dennoch versucht, die Zahl der bisherigen Corona-Tests im Landkreis Gießen seit Beginn der Pandemie herausfinden. Eine Anfrage beim zuständigen Gesundheitsamt griff ins Leere. "Wir verfügen nicht über die Zahl aller im Landkreis durchgeführten Tests", erklärte Kreispressesprecher Dirk Wingender. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) konnte keine umfassende Zahl nennen. Denn getestet wird nicht nur in deren Centern, sondern auch in Hausarztpraxen, in Kliniken oder bei Privatärzten, die selbst abrechnen. Dennoch: Ein paar Zahlen gibt es.

Derzeit leben etwa 278 000 Menschen im Kreis Gießen. 7100 Corona-Tests wurden bisher in dem Testcenter der KVH im Landkreis Gießen (erst an der Asklepios-Klinik in Lich, später dann in der Rivers-Sporthalle in Gießen) durchgeführt, teilt der KVH-Pressesprecher Karl Matthias Roth mit. Die Zahlen aus den Arztpraxen im Kreisgebiet sind sehr unterschiedlich. In Hungen beispielsweise gab eine Praxis an, seit März bisher etwa 700 Tests durchgeführt zu haben, eine andere hingegen meldete nur 20. Bei einer Arztpraxis in Laubach waren es 100. In Buseck findet sich eine Praxis, die nur sehr wenige Tests durchgeführt hat. In den vergangenen drei Monaten sollen es weniger als zehn gewesen sein. In Holzheim hatte eine Arztpraxis seit Ende Februar 103 Tests veranlasst, in Grüningen meldeten Kollegen seit etwa April pro Woche durchschnittlich zehn. Inzwischen würden die Patienten aber in das Testcenter Gießen überwiesen. Eine Grünberger Praxis nannte eine Zahl von circa 65 pro Woche. Allerdings erst seit Mitte August.

Mehrere Ärzte berichteten, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Praxen nicht immer einwandfrei funktioniere. So monierte ein Arzt zum Beispiel die "wirre Kommunikation". Insbesondere kritisierte er, dass es bei Tests für Lehrer oder Erzieher keine Rückmeldung über das Ergebnis an die Hausärzte gebe.

Eine Zahl hingegen lässt sich genau bestimmen, die der Infizierten. Denn eine Rückmeldung über die positiven Testergebnisse erhält das Gesundheitsamt. Schließlich müssen deren Kontaktpersonen ermittelt werden. Bisher gab es im Kreis Gießen 393 Coronafälle (Stand 6. September). Davon sind 341 wieder genesen. Derzeit sind 48 Bürger erkrankt, drei befinden sich in stationärer Behandlung. Vier Menschen sind verstorben. Ein "schwerer Verlauf" ist nach den Kriterien des RKI so definiert, dass eine Person beatmet werden muss. Das geht mit einem stationären Krankenhausaufenthalt einher. "Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass eine überwiegende Zahl der Fälle auch symptomatisch ist", so der Kreispressesprecher. (ija)