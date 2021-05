Beratung zum Thema Ausbildung

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Auch in Zeiten von Corona unterstützt die „Kausa“-Servicestelle Region Gießen Unternehmen rund um das Thema Ausbildung. Aktuell läuft ein kostenfreies Online-Seminarprogramm. Kompetente Referenten informieren darüber, wie man Ausbildungsbetrieb wird, den „richtigen“ Azubi findet und welche Chancen die Ausbildung von Geflüchteten bietet. Die Termine sind am 25. Mai und 8. Juni, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Die Teilnahme ist auch nur an einem Termin möglich. Um eine Anmeldung wird gebeten. Infos gibt es per E-Mail an kausa@zaug.de oder unter 0641/9522547. Durch die Corona-bedingten Einschränkungen bestehen bei vielen Unternehmen offene Fragen, ob man in dieser Zeit überhaupt ausbilden sollte und welche Hürden bestehen, aber auch welche speziellen Hilfestellungen angeboten werden. Daher bietet die „Kausa“-Servicestelle am kommenden Freitag, 28. Mai, von 12 bis 15 Uhr für Unternehmer eine telefonische oder Online-Sprechstunde an. Diese ist unter 0641/9522547 oder 0641/9522550 erreichbar. Weitere Infos erhält man per E-Mail an kausa@zaug.de oder findet sie unter www.zaug.de.