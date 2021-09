Beratungstag am 6. Oktober

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Am Mittwoch, 6. Oktober, bieten die Wirtschaftsförderungen des Landkreises und der Stadt Gießen gemeinsam mit Experten der Wirtschaft einen Beratungstag an. Er richtet sich an Interessierte, die kleine und mittlere Unternehmen führen oder sich über eine Existenzgründung informieren möchten. Je nach aktueller Situation wird die Beratung online oder in Präsenz im Technologie- und Innovationszentrum Gießen, Winchesterstraße 2, stattfinden. Die Themen reichen von der Unternehmensfinanzierung mit Fördergeldern über Existenzgründungen, die Förderung betriebswirtschaftlicher und technologischer Beratung, der Unternehmensübergabe, dem Zugang zu Hochschul-Knowhow bis hin zur Standortsuche und den Genehmigungsverfahren. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich bei Martin Wavrouschek unter 0641/9390-1767, E-Mail: martin.wavrouschek@lkgi.de; oder Thomas Peter, 06441/4479-1268, E-Mail: thomas.peter@wibank.de.