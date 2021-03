Bereits Flächen für 15 500 Euro in Lang-Göns aufgeforstet

Bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks (v.l.): Susanne Müller, Wolfgang Reh und Marius Reusch. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Langgöns (red). "Von Kindheit an bin ich der Natur sehr verbunden. Momentan ist es sehr wichtig, den Wald zu bewahren, weil der Wald neben dem Wasser eine der Hauptlebensgrundlagen für unsere Kinder und Enkel ist." Mit diesen Worten begründete Wolfgang Reh, Vorstandsmitglied der Nabu-Ortsgruppe Lang-Göns, den Entschluss, 500 Euro aus seiner Privatschatulle für die Aktion "Bäume für den Klimaschutz" zu spenden. Den symbolischen Scheck überreichte er im Vereinsheim "An der alten Bach" an die Langgönser Klimaschutzmanagerin Susanne Müller und Bürgermeister Marius Reusch.

Der Rathauschef freute sich "ganz außerordentlich über eine solch' beträchtliche Einzelspende". Die Summe reicht für genau 50 junge Bäume. Wolfgang Reh sei ein großes Vorbild in Lang-Göns, er engagiere sich nicht nur seit Langem im Nabu-Vorstand, sondern auch in der evangelischen Kirchengemeinde.

Müller informierte über die Spendenaktion, die sie im Dezember 2019 angestoßen hatte. Normalerweise kümmert sich die Gemeinde um den Zustand des Waldes, der allerdings durch die vergangenen drei trockenen Jahre in einem höchst kritischen Zustand ist. "Darum hat die Gemeinde alle Bürger im Sinne einer Zivilgesellschaft aufgerufen, mitzuhelfen", erläuterte sie die Idee hinter der Aktion. Auch aus dem Gemeindehaushalt werde man noch viel dazutun müssen. "Die Spenden sind aber ein guter und wichtiger Beitrag, um in Teilbereichen der gemeindlichen Wälder neue, gesunde Mischwälder aus Elsbeere, Buche, Eiche, Tanne, Kirsche und anderen Baumarten entstehen zu lassen", erläuterte Reusch die Maßnahme.

Die Kosten werden pro Baum, inklusive Pflanzung und Pflege, mit zehn Euro veranschlagt. Im vergangenen Herbst wurde eine erste Fläche im Waldgebiet Wehrholz aus den Spendengeldern in Höhe von rund 15 500 Euro aufgeforstet.

Spenden werden auf die Konten der Gemeinde Langgöns unter dem Stichwort "Aktion Bäume für den Klimaschutz" erbeten. Spendenquittungen können ab 50 Euro Spendenbetrag ausgestellt werden. Hier die Konten: Sparkasse Gießen, IBAN DE 56 5135 0025 0244 0032 03, Volksbank Mittelhessen, IBAN DE 45 5139 0000 0015 7412 01 und Sparkasse Wetzlar, IBAN DE 33 5155 0035 0000 0002 16.