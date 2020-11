Bergstedt will A 5-Szenerie bei Bersrod nachstellen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Aktionen hatten für viel Aufsehen gesorgt: Am 26. Oktober kletterten - wie kurz zuvor bei Bersrod - Umweltaktivisten über die Geländer von drei Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet und spannten große Transparente auf. Damit warben sie für eine Verkehrswende und forderten den Stopp des Baus der A 49. Gegen alle elf, die an den Seilen hingen, wurden Haftbefehle erlassen. Sieben von ihnen sind drei Wochen später noch immer in Preungesheim in Untersuchungshaft.

Jetzt planen Aktivisten eine spektakuläre Wiederholung der Aktion - als angemeldete Demonstration. "Autobahnen dürfen keine Tabuzonen für Proteste sein - gerade wenn es um die Frage weiterer Autobahnbauten und einer Wende hin zu einer klima-, umwelt- und menschenfreundlichen Mobilität geht", fordert der Saasener Aktivist Jörg Berg-stedt, der die Versammlung vorgestern bei der Stadt Neu-Isenburg angemeldet hat. In der relativ verkehrsarmen Mittagszeit solle so eine Stunde lang demonstriert werden, dass die Aktionsform dem Versammlungsrecht entspreche. "Damit wollen wir zeigen, dass die Untersuchungshaft für die damals Beteiligten nicht gerechtfertigt war und ist." Nach Redebeiträgen für die sofortige Freilassung der Inhaftierten sollen fünf Kletterer die Situation vom 26. Oktober nachstellen und dabei erklären, wie sie sich vorbereiten und wie sie vorgehen.

Heute findet um 14.30 Uhr ein Kooperationsgespräch zwischen den Anmeldern und der Versammlungsbehörde in Neu-Isenburg statt. Die Anmelder gehen davon aus, dass die Versammlung möglich sein wird. "Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gilt auch für Autobahnen. Durch die Begrenzung auf eine Stunde und die Verlegung außerhalb der Rush-Hour ist die Kundgebung auch verhältnismäßig", so Bergstedt.