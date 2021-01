Bersroder Familie mit Neuseeland verbunden

Seit 30 Jahren verbunden: Manfred, Jörg und Christel Wagner haben immer noch engen Kontakt zur Austauschschülerin Claire Charters aus Neuseeland - auch wenn sie das Jubiläum Corona-bedingt nicht gemeinsam feiern können. Foto: Launspach

BERSROD - Im Januar 1991 startete die 16-jährige Claire Charters aus Neuseeland ihr Jahr als Austauschschülerin bei der Familie Wagner in Bersrod. Mit einer selbst gebastelten Flagge, die an zwei Skistöcken befestigt war, empfingen die Wagners vor 30 Jahren das neue Familienmitglied am Gießener Bahnhof. Wer hätte gedacht, dass sich Claires Abschiedsworte in einem Fotoalbum nach dem einjährigen Aufenthalt in Bersrod bestätigen: "Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit, die ich als Anfang sehe, weil ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden".

Es war ein Schulfreund, der Manfred Wagner damals von der Organisation YFU (Youth For Understanding), die Austauschschüler in die ganze Welt vermittelt, erzählte. Ziel war, eine fremde Kultur kennenzulernen und dabei auch die eigenen Englischkenntnisse aufzubessern. Deshalb entschied sich die Familie Wagner für eine Schülerin aus einem englischsprachigen Land. Mit Claire aus Neuseeland vom "anderen Ende der Welt" rückten die Kontinente näher zusammen und es entstand eine lange Freundschaftsbrücke.

Mit einem Reiseführer über Neuseeland hatte sich die Familie damals über das Land informiert, um Claires Ankunft vorzubereiten. Denn Anfang der 90er Jahre war in Deutschland wenig bekannt über die Kultur und Natur des Landes.

Und auch die Schülerin bereitete sich sprachlich auf ihr Abenteuer vor - auch wenn sie mit der Aussage: "Das stinkt gut", beim Kaffee mahlen zu Beginn ihres Aufenthaltes für einen Lacher sorgte. Doch sie lernte die Sprache sehr schnell und verstand am Ende sogar den hiesigen Dialekt. Durch ihre Freundlichkeit und Offenheit fand sie schnell Kontakt und viele Freunde am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen, um möglichst viel über die deutsche Kultur und das Land zu erfahren und dabei die Sprache zu erlernen. Zudem lernte sie auf ihren Städtereisen nach Paris, Berlin, München, Frankfurt, Wien oder Bratislava auch viel von Europa kennen.

Ein Jahr, das Spuren hinterlassen hat, die heute noch sichtbar sind. Ein Maori-Symbol, das zum 25. Jahrestag von Claires Ankunft kunstvoll in einen Baumstamm geschnitzt wurde, zeigt den doppelten Twist: Er erklärt "die Stärke der Bindung, der festen Freundschaft, der tiefsten Loyalität und der immerwährenden Liebe".

Aus diesem einjährigen Aufenthalt entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen beiden Familien. Ein Jahr nach Claires Rückkehr reisten die Wagners nach Neuseeland, um die Familie kennenzulernen und mehr über Land und Leute zu erfahren. Die beiden Familien verstanden sich auf Anhieb und sie haben viele Gemeinsamkeiten. Viele gegenseitige Besuche sowie Treffen rund um den Globus, wie in St. Petersburg, London, New York, Wien, Florenz und Mallorca vertiefen diese lange Freundschaft. Auch der Sohn Jörg ist nach einigen Besuchen in Neuseeland von diesem Land fasziniert und hat dort sechs Monate gelebt und gearbeitet.

Nach dem Abitur studierte Claire Jura und ist heute Professorin für Internationales Recht an der Universität in Auckland. Dort lebt sie mit ihrem Partner Andrew und den beiden Kindern Max und Mia.