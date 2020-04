Berufsschule des Landkreises Gießen näht Mund-Nasen-Masken

1000 Masken für das Uniklinikum - das ist das Ziel des Projekts an der Willy-Brandt-Schule. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN (ee). Im großen Industrieraum der Willy-Brandt-Schule (WBS), der Kreisberufsschule in Gießen, werden Mund-Nasen-Masken für das Universitätsklinikum genäht. Wie dessen Pressesprecher Frank Steibli auf Anfrage erläuterte, verfügt das Klinikum zwar über ein Nähzimmer, doch nicht über genügend personelle Kapazitäten, um in diesen Zeiten der Corona-Pandemie die notwendigen Stoffmasken anzufertigen.

Man habe sich bewusst gegen einen öffentlichen Aufruf entschieden. Stattdessen wurden die in der Universitätsstadt vorhandenen Nähmöglichkeiten geprüft. Dann wurden der Landkreis als Schulträger und die Leitung des Gießener Stadttheaters kontaktiert, um diese als Kooperationspartner zu gewinnen. In der Schule und im Theater werden seit vergangener Woche die Masken nach den Vorgaben des Klinikums angefertigt, um auf möglicherweise kommende Anforderungen des Robert-Koch-Instituts und der Regierung vorbereitet zu sein.

Das Klinikum stellt den Stoff zur Verfügung, damit gewährleistet ist, dass die Masken auch heiß gewaschen werden können. Kreisschuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) unterstützte die Aktion, sodass an der Willy-Brandt-Schule die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen und die Schülerinnen hier auf freiwilliger Basis schneidern können.

1000 ist das Ziel

Jugendliche aus allen drei Maßschneiderklassen beteiligen sich an dem Projekt, das zunächst einige bürokratische Hürden zu nehmen hatte. Bis zum Besuch des Anzeigers am Donnerstag hatten Lehrerinnen, Schüler, Verwandte und Bekannte bereits 280 solcher Masken in Serienfertigung hergestellt und dem Uniklinikum übergeben. "Mindestens 1000 sollen es werden, sofern das von der Klinik gelieferte Material reicht", verriet die Koordinatorin der Modeschule Gießen an der WBS, Heike Scheer.

Der selbst genähte Behelfs-Mund-Nase-Schutz kann im Alltag bei allen Tätigkeiten im Klinikum getragen werden. Allerdings gibt es laut Steibli einige Ausnahmen, wie etwa bei aseptischen Tätigkeiten (Verbandswechsel, Wundpflege). Selbstgenähter Behelfs-Mund-Nase-Schutz schützt das Gegenüber vor einer möglichen, unbekannten Infektion des Trägers. Bei bestimmten Tätigkeiten muss der (industriell hergestellte) medizinische Mund-Nase-Schutz angelegt werden.

"Hierzu macht unser Hygieneplan konkrete Vorgaben für einzelne Arbeitsbereiche und Stationen des Hauses. Darüber hinausgehende Schutzmaßnahmen müssen beim Umgang mit den Covid-19-Patienten eingehalten werden. Dort sind weder selbst genähter noch einfacher medizinischer Mund-Nase-Schutz erlaubt, sondern nur Masken mit höherer Schutzfunktion", erklärte der Pressesprecher.

Er freute sich sehr darüber, dass sich die Willy-Brandt-Schule und das Stadttheater dazu bereit erklärt haben, das Klinikum zu unterstützen.