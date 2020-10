Beschwerde gegen Licher Logistikzentrum zurückgewiesen

So soll das Logistikzentrum laut einer Visualisierung des Investors Dietz AG einmal aussehen. Grafik: Dietz AG

LICH (vb). Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel hat die Beschwerde einer Licherin gegen einen Beschluss des Gießener Verwaltungsgerichts zum umstrittenen Logistikzentrum auf der "Langsdorfer Höhe" zurückgewiesen. Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD) hatte den 13-seitigen Beschluss am Freitagabend an die Presse verschickt. Beklagter war der Landkreis, der die Baugenehmigung erteilt hatte.

Damit ist diese rechtmäßig, falls die Klägerin nicht die nächste Instanz anruft. Ob dies möglich ist, ging aus dem Beschluss nicht hervor. Die Pressestelle in Kassel war am Freitagabend nicht mehr zu erreichen.

Wie Neubert auf Nachfrage erläuterte, habe die Frau nach Ansicht des Gerichtshofes keine Befugnis, gegen die Baugenehmigung vorzugehen, weil ihr Grundstück mehrere Hundert Meter vom Eingang des Logistikzentrums entfernt liege. Auch werden in dem Beschluss Befürchtungen wegen unzumutbarer Lärmbelästigungen zurückgewiesen. Diese lägen im Rahmen des Zulässigen für ein allgemeines Wohngebiet. Eine "rechtlich relevante Beeinträchtigung" sei nicht erkennbar.

Dies ist eine der zwei rechtlichen Ebenen, mit denen die Bürgerin gegen das Millionenprojekt vorgeht. Nach Angaben von Neubert ist sie es, die einen Antrag auf Einleitung eines Normenkontrollverfahrens beim VGH eingereicht hat. Das Verfahren würde sich mit der Frage beschäftigen, ob das komplette Bauleitverfahren ordentlich abgewickelt wurde. Über den Antrag ist in Kassel noch nicht entschieden worden.

Angesichts der zurückgewiesenen Beschwerde zeigte sich Neubert optimistisch, dass auch der Antrag auf ein Normenkontrollverfahren abgelehnt werde. Derweil geht der Bau des Logistikzentrums zügig voran und bald soll mit dem Bau des Kreisels auf der B 457 begonnen werden.