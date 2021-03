Besonders Gefahrguttransporte auf der A 5 im Visier

Auf die Papiere kommt es an. Beamte kontrollieren an der A 5 einen Gefahrgutfahrer. Fotos: Wißner

KREIS GIESSEN - Dem geschulten Auge eines Autobahnpolizisten entgeht einfach nichts. Ein Pick-up mit Anhänger wurde vom Polizeiauto auf die Raststätte Limes West an der A 5 gelotst. Dort wurde am Donnerstag das Gespann genauer in Augenschein genommen. Die Autobahnraststätte war ebenso wie auch die Raststätte Wetterau und eine weitere Straße in Marburg Schauplatz einer Gefahrgutkontrolle des Polizeipräsidiums Mittelhessen.

Acht Polizeibeamte waren auf Pohlheimer Gemarkung im Einsatz. Polizeipräsident Bernd Paul schaute zur Stippvisite während der sieben Stunden andauernden Kontrolle vorbei - und lag bei seiner Einschätzung der Situation mit dem Pick-up ebenso falsch wie auch die befragten Journalisten. "Handelt es sich um eine private oder gewerbliche Fahrt, was meinen Sie?", lautete die einfache Frage des Autobahnpolizisten. Mangels Werbung auf dem Anhänger oder dem Pick-up und bei den aktuell zahlreichen Fahrten mit Anhängern, um in Lockdown-Zeiten dem Heimwerken nachzugehen, tendierten alle zu einer Fahrt im privaten Bereich. Doch die Fahrzeugpapiere ließen keine Zweifel aufkommen, dass es sich um ein gewerbliches Fahrzeug handelte - und dies hat für den Fahrer und seine im Landkreis Gießen gelegene Firma noch Folgen. Glück im Unglück hatte der Unternehmer. Da er sich freundlich und entgegenkommend verhielt, konnte er seine Fahrt bis zur nächsten Abfahrt bei Steinbach fortzusetzen. Ansonsten hätten die Beamten das Fahrzeug samt Anhänger gleich stillgelegt.

Aufgefallen war das Gespann der Autobahnpolizei aufgrund seiner flotten Fahrt. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen gewerblichen Transport von Metallteilen. Bei einer solchen Fahrt wird Gespann wie ein 40-Tonner behandelt. Es muss über ein Kontrollgerät verfügen, das die vorgeschriebenen Ruhezeiten dokumentiert. Diese Vorgabe war dem Fahrer nicht bekannt, allerdings gilt hier der alte Juristenspruch "Unwissenheit schützt vor Strafe nicht". Das Unternehmen erwartet nun einen Zahlungsbefehl in Höhe von 1500 Euro.

Mit Plane zu breit, daher wurde ein Bußgeld fällig.

Juristen dürften auch ins Spiel kommen, wenn es um die Strafe geht, die den Fahrer eines Gliederzugs aus Marburg erwartet. Dieser hatte Recyclingschotter geladen. An der Ladung gab es von den Polizeibeamten nichts zu beanstanden, allerdings war den Experten aufgefallen, dass am Anhänger Vorrichtungen zum Anbringen einer Plane vorhanden sind. Diese werden so vom Hersteller ausgeliefert. Der Fehler liegt im Detail: Die maximale Breite von 2,55 Metern wird mit der Plane überschritten, um zwölf Zentimeter. Daher war ein Bußgeld fällig.

Wer nun dafür verantwortlich ist, dies dürfte auf eine juristische Klärung hinauslaufen - der Fahrer trug es sehr gelassen: "Was soll man machen?" Otto-Normalverbraucher weiß das nicht, aber die Polizisten und Fahrer von Gefahrguttransporten sind im Bild. Dies zeigte sich gleich in mehreren Fällen.

Bei den Kontrollen der Gefahrguttransporter wurden die Polizeibeamten durch Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt Gießen unterstützt. Sie sind für den Gefahrgutbezirk zuständig. Und dies macht auch Sinn, denn den Ordnungsämtern der Kommunen ist es kaum möglich, hier Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand zu halten. Dies unterstrich auch der Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidium Mittelhessen, Jörg Reinemer. "Das ist wirklich ein sehr spezielles Thema, mit laufend sich ändernden Vorschriften, das man sich über Jahre hinweg aneignen muss." Das Polizeipräsidium hat zehn Gefahrgutexperten.

Ihr Hauptaugenmerk lege die Polizei bei ihren Kontrollen auf das Geschwindigkeits- und Abstandsgebot, Lenkzeiten sowie bei Gefahrgut auf die Transportfunktion. "Da wird hingeschaut, denn diese Fahrzeuge bedeuten eine potenzielle Gefährdung. Da gibt es Zeit-,Bomben', die falsch eingesetzt, schwerste Verkehrsunfälle verursachen können. Deshalb müssen Lkw- und Gefahrguttransportfahrer immer damit rechnen, wenn sie durch Mittelhessen fahren, auch kontrolliert zu werden."

Etwas mehr als zwei Dutzend Fahrzeuge wurden begutachtet, 60 Prozent davon mit Gefahrgut. Sieben davon verstießen gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Acht Lasterfahrer hatten die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Bei einem Laster waren die Reifen abgefahren. Bei einer Kontrolle eines ausländischen Lkw stellte sich heraus, dass die geladenen Motorblöcke nicht gesichert waren.

An der A 5 wurde zudem mit Eisbergsalat beladener Sattelzug aus Spanien aus dem Verkehr gezogen. Die Bremsscheiben an der Vorderachse waren gerissen. Der Fahrer musste 500 Euro Sicherheitsleistung zahlen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Aufmerksamkeit zog ein Gefahrgutzug aus Polen auf sich, der als Stückgut 23 Tonnen Lithium-Ionenakkus für einen französischen Automobilkonzern geladen hatte. Obwohl die Ladung verplombt war, wurde dieser Verschluss geöffnet und die Ladung kontrolliert. Bei einem anderen Gefahrguttransport darauf verzichtet. Der Transport für ein namhaftes DAX-Unternehmen und die Tatsache, dass die Verplombung nur mit Atemschutzmaske geöffnet und überprüft werden durfte sowie weitere Informationen, ließen die Beamten Abstand nehmen.

Der Fahrer eines Kraftstoff-Tankfahrzeugs aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen überreichte den Beamten umgehend einen ganzen Ordner mit Dokumenten. Überprüft wurden hier auch, ob wie vorgeschriebenen zwei Feuerlöscher und auch Abstreumittel mitgeführt wurden. Die Ladung war zudem gut sichtbar mit der Nummer "99-3257" ausgewiesen, was bei einem Blick in die im Ermittlungsfahrzeug mitgeführten schlauen Bücher die Ladung als "Erwärmter flüssiger Stoff mit einem Flammpunkt über 60 Grad (wie Bitumen)" auswies.