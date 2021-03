Besorgte Lehrkräfte in Laubach

Hohe Inzidenz: Die Gesamtschule ist noch offen, die Grundschulen in Laubach sind aber dicht. Warum ? Foto: FMG

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAUBACH - Hohe Inzidenzen herrschen in Laubach wegen Corona-Ausbrüchen im privaten und familiären Umfeld. Dabei geht es vielfach um die ansteckendere britische Variante. Der Landkreis hat gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt daraufhin aus Vorsicht verfügt, die Evangelische Grundschule in Freienseen wie auch die Theodor-Heuss-Grundschule in der Kernstadt geschlossen zu halten. Dies gilt nach Absprache mit der Stadt auch für alle Kindertagesstätten. Warum nur die Grundschulen in Laubach?, fragt sich seit Montag schon der Personalrat der Friedrich-Magnus-Gesamtschule (FMG) um Frank Albrecht. Die Gefährdungslage sei hoch. Am Mittwoch gab es in Laubach 59 Infektionen, Stand Freitag waren es 78.

Einige der Geschwisterkinder der Grundschüler gingen auch auf die weiterführende Schule in der Kernstadt, heißt es von dort. Jetzt blieben die Grundschüler und Kindergartenkinder zuhause, während die anderen potenziellen Verbreiter wie ihre Geschwister in die Gesamtschule mit ihren viel größeren Schülerzahlen gingen. Es stellen sich auch in der Öffentlichkeit Fragen, die schon der Personalrat hatte. Warum wird hier Gleiches ungleich behandelt? Die Jenaplanschule wie auch die FMG haben fünfte und sechste Jahrgänge. Die einen bleiben seit dem Corona-Ausbruch zuhause, die anderen nicht. Zudem haben an der FMG die Abgangsklassen 9 (Hauptschule) und 10 (Realschule) normalen Unterricht.

Der Personalrat hatte schon nach eigener Aussage am Montag Alarm geschlagen. Der Landkreis selbst erklärte am Freitag, dass er keine Kenntnis von einem Schreiben des Personalrats habe. Als die Inzidenz noch bei 312,6 lag, derzeit 448, wandte sich das Gremium mit seinen Bedenken zunächst an das Staatliche Schulamt. Warum dieses den Kreis nicht zumindest darüber informierte, ist unklar. Laut Volker Karger, Vize-Chef des Schulamtes, den unsere Zeitung auf den Vorfall ansprach, gibt es natürlich einen ständigen Austausch mit dem Kreis. Der Personalrat schlug jedenfalls vor, Distanzunterricht für alle Jahrgänge in Laubach anzuordnen. Dieses Schreiben sei gleichlautend an die Landrätin Anita Schneider, die Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl und Laubachs Bürgermeister Peter Klug gegangen.

DAS ENTGEGNET DER KREIS DEM PERSONALRAT In Laubach sei die Inzidenz hoch, allerdings gingen die Corona-Infektionen nicht von den Schulen aus. Nach Beratung durch das Gesundheitsamt seien die Kitas und die beiden Grundschulen in den Distanzunterricht (mit Notbetreuung in der Schule) geschickt worden. Das Gesundheitsamt geht in seiner Analyse davon aus, dass Infektionen unbemerkt in die Schulen getragen werden könnten. Die Schutzmaßnahmen in den Schulen würden je nach Altersgruppe von den Kindern und Jugendlichen unterschiedlich gut verstanden und umgesetzt. Je älter die Schüler, umso höher sei das Verständnis für die Schutzmaßnahmen. Daher seien die Grundschulen in den Distanzunterricht geschickt worden. Es werde wöchentlich einmal getestet, und zwar immer die Schüler, die anwesend seien und deren Eltern das Einverständnis erklärt hätte. Die Testung sei eine freiwillige Leistung des Landkreises. Es gehe auch nur darum, die Schüler zu testen, die anwesend sind und damit potenziell andere anstecken könnten. Es würde keinen Sinn machen, die Schüler zu testen, die sich zu Hause befinden. Die Tests seien eine Momentaufnahme. Es gehe darum, Infektionsketten zu unterbrechen. Eine absolute Sicherheit werde damit nicht hergestellt. Die Lehrkräfte könnten sich zusätzlich in Laubach in den örtlichen Arztpraxen testen lassen. Außerdem könne sich jeder Lehrer in einem der vier Testzentren, die der Landkreis in der Region betreibt, testen lassen - zuständig für Laubach ist das Testzentrum in Grünberg.

Die Schule hat 530 Schüler. Davon würden sich zurzeit gleichzeitig lediglich die Abschlussklassen H9 und R10, also rund 70 Schüler, und die Hälfte der Förderstufe (also 78 Schüler) an der Schule. Das sind circa 150 von 530 Schülern. Sie müssten alle Maske tragen, sowohl im Unterricht, als auch in den Pausen. Zum Schreiben selbst erklärt die Kreisverwaltung, dass dieses lediglich "cc" per E-Mail an den Kreis gerichtet gewesen sei: "Auf Schreiben, die nur nachrichtlich an uns geschickt werden, antworten wir normalerweise nicht." (red)

Der Personalrat schrieb, dass ihn "sehr verwundert, dass diese Maßnahme nicht auch für die weiterführenden Schulen angeordnet wurde. Wurden diese Maßnahmen gerade damit begründet, die Betroffenen zu schützen und die Gefahr weiterer Infektionen einzudämmen, scheint dies nicht für alle Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Schulformen für notwendig erachtet zu werden, sodass die höheren Jahrgänge weiterhin der Infektionsgefahr ausgesetzt sind."

Durch das Wechselmodell würden die Schüler auch nicht die angekündigte wöchentliche Testmöglichkeit wahrnehmen können. Selbst für Lehrkräfte gebe es seitens des Gesundheitsamtes nur eingeschränkte Testmöglichkeiten vor Ort.

Der Personalrat nennt auch Zahlen: Die Friedrich-Magnus-Gesamtschule hat etwa 530 Schüler, die von etwa 60 Lehrkräften unterrichtet werden. Im dauerhaften Präsenzunterricht der Abgangsklassen sind täglich etwa 65 Lernende vor Ort. Die Förderstufe (Jahrgänge 5/6) umfasst 158 Schüler, von denen sich jede Woche etwa die Hälfte vor Ort befindet.

Innerhalb der nächsten beiden Wochen wären also über 40 Prozent der Lernenden in der Schule.

Von den Lehrkräften sind etwa 80 Prozent wöchentlich im Präsenzunterricht. Freitags werden in elf Lerngruppen die freiwilligen Antigen-Tests durchgeführt. Es haben also maximal elf Lehrkräfte die Testmöglichkeit vor Ort, denn nur die Lehrkräfte, die zum Testzeitpunkt unterrichten, können sich testen lassen. In der Praxis seien es aber nicht mal elf, da die Lehrenden die Lerngruppen wechseln. "Dies hat ein hohes Maß an Verunsicherung innerhalb des Kollegiums zur Folge. Besonders bedenklich ist dieses im Hinblick darauf, dass einige Lehrkräfte an verschiedenen Einsatzstätten tätig sind", schließt das Gremium.