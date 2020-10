Bestätigter Coronafall an Kita in Pohlheim

Symbolgrafik: tma

HOLZHEIM - Ein Kind der Kindertagesstätte "Rappelkiste" in Pohlheim-Holzheim wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Mitarbeiter und Kinder, die zwischen Montag, 12., und Mittwoch, 14. Oktober, in der Einrichtung waren, sind nun vorsorglich in Quarantäne, weil die Kita teilweise mit einem "offenen Konzept" arbeitet und das erhöhte Infektionsrisiko somit nicht auf einzelne Gruppen beschränkt werden kann. Wie der Landkreis am Freitag weiter berichtet, befinden sich nun insgesamt 13 Betreuer und 60 Kinder bis zum 28. Oktober in Quarantäne. Das Kreis-Gesundheitsamt betreut die Einrichtung samt Personal und betroffenen Familien. Weitere Testungen erfolgen nach Symptomen.