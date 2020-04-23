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Donnerstag, 23.04.2020 - 06:20
3 min

Besucherzentrum am Römischen Forum in Waldgirmes soll bis Ende des Jahres stehen

Der Neubau entsteht dort, wo sich heute der Aussichtshügel befindet. Die Aussicht von oben auf die Ausmaße des ehemaligen Römischen Forums können die Besucher aber trotzdem weiter genießen, weil das Besucherzentrum an dieser Seite keine massive Wand, sondern eine große Glasfront erhält.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Reeber

Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Reeber

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Fotos
Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Reeber

Wo jetzt eine Bank steht, wird der Blick Ende des Jahres durch eine Glasfront auf die Umrisse des Römischen Forums fallen. Auf dem Feldherrenhügel im Südwesten der Anlage entsteht das Besucherzentrum des Fördervereins. Zum Ende der Saison soll Einzug sein. Foto: Reeber

Zwei Transparente sollen zeigen, dass es nun endlich losgeht (v.l.): Architekt Stefan Eckert, der stellvertretende Vorsitzende Heinz Rauber, Geschäftsführer Rainer Grabowski und der Vorsitzende des Fördervereins Römisches Forum, Wilfried Paeschke. Foto: Reeber

Zwei Transparente sollen zeigen, dass es nun endlich losgeht (v.l.): Architekt Stefan Eckert, der stellvertretende Vorsitzende Heinz Rauber, Geschäftsführer Rainer Grabowski und der Vorsitzende des Fördervereins Römisches Forum, Wilfried Paeschke. Foto: Reeber

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