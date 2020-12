Besuchsverbot im Alloheim Pohlheim

Im Alloheim Pohlheim wurden 28 Covid-Fälle registriert. Archivfoto: R. Schmidt

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). In der Pflegeeinrichtung "Alloheim Senioren-Residenz" in Pohlheim sind 26 Bewohner sowie zwei Pflegekräfte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dort fand mit Unterstützung des Roten Kreuzes eine Reihentestung statt. Das Gesundheitsamt stimmte am heutigen Dienstag nach einer Begehung vor Ort mit der Einrichtungsleitung ab, dass wöchentlich alle Bewohner getestet werden. Dies gilt auch dann, wenn sie keine Symptome aufweisen. Für die Einrichtung gilt ein Besuchsverbot.

Der Landkreis Gießen ruft erneut Pflegekräfte dazu auf, sich zur Unterstützung von Heimen zu melden, die vom Coronavirus betroffen sind. In diesem Fall drohen durch die notwendigen Quarantänemaßnahmen schnell Engpässe in der Betreuung und Pflege. Der Landkreis Gießen bündelt und koordiniert über seine Altenhilfeplanung Unterstützungsbedarf und -Angebot und hat gemeinsam mit den Kommunen einen entsprechenden Aufruf gestartet, um einen Personalpool zu bilden, heißt es in einer Presseerklärung. Angesprochen sind alle Pflege- und Pflegehilfskräfte. Auch wer in Rente ist, kann sich melden, um zeitweise zu unterstützen. Der Einsatz in den Einrichtungen erfolgt nicht in den von Covid betroffenen Bereichen. Interessierte können sich per E-Mail an pflegekraefte-pool@lkgi.de wenden.