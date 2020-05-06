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Mittwoch, 06.05.2020 - 07:20
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Betreiber von Fitnessstudios im Landkreis Gießen: Wir leisten Beitrag zur Volksgesundheit

Betreiber von Fitnessstudios haben Bundes- und Landtagsabgeordnete angeschrieben und gefordert, wieder öffnen zu können. Auch Jan Mappes vom "Lahnpark Vital" aus Lollar hat so einen Brief abgeschickt. Darin wird auch aufgelistet, welche Hygienemaßnahmen umgesetzt werden sollen.

Von Petra Zielinski
Foto: Thomas Lohnes

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Fotos
Foto: Thomas Lohnes

Foto: Thomas Lohnes

Jan Mappes hofft, dass bald wieder Kunden an den Fitnessgeräten trainieren können. Foto: Lahnpark Vital

Jan Mappes hofft, dass bald wieder Kunden an den Fitnessgeräten trainieren können. Foto: Lahnpark Vital

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