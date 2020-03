Betreuungsgebührwird eventuell später fällig

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Der Landkreis setzt die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung an Schulen sowie die Betreuung von Kleinkindern bei Tagespflegepersonen vorerst aus. Das hatte der Landkreis am Mittwoch mitgeteilt. Heißt das, dass die Gebühren nicht oder erst später gezahlt werden müssen? Kreispressesprecher Dirk Wingender hat gestern präzisiert: „Die Zahlung der Gebühren wird gestundet. Das heißt, die April-Gebühren werden jetzt nicht fällig. Es kann sein, dass die Gebühren irgendwann nachgezahlt oder anteilig nachgezahlt werden müssen. Das hängt davon ab, wie sich die Situation entwickelt. Wir wissen nicht, ob uns das Land unter die Arme greift oder nicht. Die Dauer des Ausfalls der Betreuung wird hier auch eine Rolle spielen. All das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden. Generell möchten wir weiterhin den Betreuungsteams ihr Gehalt zahlen. Kurzarbeitergeld gibt es für den öffentlichen Bereich nicht.“