Betrieb des Impfzentrums hat bislang über elf Millionen Euro gekostet

Bald ist es Geschichte: Am 30. September soll die letzte Zweitimpfung verabreicht werden, dann wird das Impfzentrum im Obergeschoss des Heuchelheimer Roller-Marktes geschlossen. Archivfoto: Friese

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - 11 384 052,52 Euro - diese Summe hat der Betrieb des Impfzentrums des Landkreises Gießen von Dezember 2020 bis einschließlich 31. Juli gekostet. Die Ausgaben sind nach Angaben von Mario Binsch, Leiter des Zentrums, bis Mai zu 100 Prozent vom Land erstattet worden. Die Kosten seitdem würden derzeit noch vom Regierungspräsidium Gießen geprüft. Am 30. September ist auf jeden Fall Schluss, dann soll im Obergeschoss des Heuchelheimer Roller-Marktes die letzte Zweitimpfung verabreicht werden. Im Oktober wird alles zurückgebaut. Binsch stellte am Donnerstag in der Sitzung des Impfbeirats vor, was von der letzten Erstimpfung am 9. September bis zum Rückbau des Parkplatzes in der letzten Oktober-Woche zu tun ist.

Zudem ging es um die anstehenden Schulimpfungen (siehe unterstehenden Bericht) und die aktuellen Impfzahlen. Das Zentrum - für 1350 Impfungen pro Tag ausgelegt - hatte laut Binsch zuletzt einen täglichen Durchschnitt von 200 Impfungen. Doch am Mittwoch, einen Tag, nachdem die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten unter anderem beschlossen hatten, dass Schnelltests ab Mitte Oktober nicht mehr kostenlos sein werden, waren es 500 Impfungen. Diese interessante Info lieferte die ärztliche Leiterin des Zentrums, Dr. Renate Braun. Ein Zeichen für neuen Schwung in der Impfkampagne?

Impfquote

Im Landkreis Gießen hat es bislang 330 736 Impfungen gegeben: 168 926 fanden im Impfzentrum statt, 127 480 bei Haus- und Fachärzten, 20 082 durch mobile Teams und 14 248 in Krankenhäusern. Daraus Quoten für Erst- und Zweitimpfung zu errechnen, ist nicht ganz einfach, wie Binsch verdeutlichte. Wenn man es auf die Zahl von 270 000 Einwohnern im Kreis bezieht, ergibt das eine Quote bei der Erstimpfung von 57,3 und bei der Zweitimpfung von 52,5 Prozent. Da unter Zwölfjährige noch nicht geimpft werden können, nahm Binsch als weiteren Maßstab die Zahl der Wahlberechtigten. Das sind rund 208 000 Einwohner, schließt aber Zwölf- bis 17-Jährige aus, die eine Impfung bekommen können. Die Quoten liegen dann bei 74,3 und 68,2 Prozent.

CORONA-ZAHLEN Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat am Donnerstag 26 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt - Stand Donnerstag 17 Uhr - 31,4 (Mittwoch 27,0). Das hessische Sozialministerium gibt eine Inzidenz von 26,2 an (Stand Donnerstag 0 Uhr). Unverändert 19 Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 175 aktive Fälle (150). Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 3 (0,0), Buseck 1 (0,0), Fernwald 2 (14,5), Gießen 91 (59,0), Grünberg 1 (7,3), Heuchelheim 5 (12,8), Hungen 3 (23,8), Langgöns 3 (8,6), Laubach 7 (10,4), Lich 4 (7,2), Linden 11 (30,6), Lollar 3 (29,1), Pohlheim 33 (77,2), Rabenau 1 (0,0), Reiskirchen 2 (0,0), Staufenberg 1 (11,8), Wettenberg 4 (8,0). Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 237 (14 211) Corona-Fälle verzeichnet. 13 695 (13 694) Menschen gelten als genesen. (red)

Doch wie soll es weitergehen nach dem 30. September? Landrätin Anita Schneider (SPD) berichtete, dass zunächst von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) geplant war, die Impfungen komplett den Ärzten zu überlassen. "Nach dem Brief hatte ich Bauchschmerzen", meinte sie. Doch Gespräche mit hiesigen Ärzten hätten ergeben, dass diese gerne Unterstützung durch mobile Teams hätten. Inzwischen stehe fest, dass die Ärzte und der Öffentliche Gesundheitsdienst - angesiedelt beim Landkreis - zuständig sind. Wichtig seien jetzt gute Absprachen, denn es gehe nicht um Konkurrenz, betonte die Landrätin. Auch die Finanzierung sei geklärt: Bund und Land teilten sich die Kosten.

Nun müsse schnell geklärt werden, wie viele mobile Teams - aktuell sind es sechs - aktiv sein werden und wer damit beauftragt wird. Schneider wünscht sich, dass der Kreis weiter mit den Partnern DRK und Johannitern zusammenarbeitet. Relevant wird das Thema auch mit Blick auf mögliche Auffrischungsimpfungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern. "Nach 15 Monaten Pandemie sind wir es den Menschen schuldig, dass wir weitsichtig planen."

Impfen beim Flohmarkt

Darüber hinaus soll es weitere niedrigschwellige Impfangebote geben. Bei den beiden Hochschulen hofft man auf mehr Zulauf ab Semesterbeginn. Renate Braun kündigte an, dass ab nächster Woche Impfungen bei den Tafeln in Gießen, Pohlheim und einer weiteren Kreiskommune stattfinden. Die Angebote vor Supermärkten hätten sich als nicht sinnvoll erwiesen, bei Flohmärkten sei es hingegen gut gelaufen.

Aus dem Impfbeirat kam die Frage nach den Quartiersimpfungen. 618 Dosen wurden nach Angaben von Binsch in Pohlheim, Gießen und Lollar verabreicht. Schneider fand die Zahl "in Ordnung", denn diese Menschen habe man vorher nicht erreicht. Braun verwies darauf, dass die Sozialarbeiter in den Vierteln einen Multiplikationseffekt sähen. Weitere Quartiersimpfungen sind laut Landrätin vorgesehen.

Ein weiteres Thema waren die Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Bei einer Sonderaktion am vergangenen Samstag waren 89 Dosen verabreicht worden. Bekanntlich gibt es von der Ständigen Impfkommission nur die Empfehlung, Minderjährige mit Vorerkrankungen zu impfen. Ärzte seien teilweise zögerlich, berichtete Binsch aus eigener Erfahrung. Sein 13-jähriger Sohn bekam erst in der dritten Praxis die erwünschte Spritze. Braun verwies auf den "Solidaritätseffekt", denn Jüngere schützen Ältere. Die nächste Sonderaktion für Kinder und Jugendliche im Impfzentrum ist am morgigen Samstag.

Vor Monaten war Impfstoff heiß begehrt, jetzt könne das Impfzentrum mehr bekommen als benötigt, berichtete Binsch. Die 28 hessischen Zentren tauschten sich aus, um zu verhindern, dass Vakzine wegen Überschreiten des Haltbarkeitsdatums vernichtet werden müssten. In Heuchelheim sei deshalb noch nichts entsorgt worden. Allerdings könnten pro Woche zwischen 30 und 50 Dosen nicht genutzt werden, weil die Fläschchen bei mobilen Terminen verwendet und teilweise nicht aufgebraucht würden.