Betrug mit Corona-Test: Zwei Testcenter-Mitarbeiter im Fokus

Die Beschuldigten sollen gefälschte PCR-Testergebnisse übersandt und pro Test zu Unrecht 79,90 Euro vereinnahmt haben. Symbolfoto: Kira Hofmann

GIESSEN - Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Gießen ermitteln derzeit wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges gegen zwei Beschuldigte aus dem Landkreis Gießen. Den 41 und 48 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, in der Corona-Testzentrale am Berliner Platz (negative) gefälschte PCR-Testergebnisse übersandt und pro Test zu Unrecht 79,90 Euro vereinnahmt zu haben. Bislang konnten etwa 177 Verdachtsfälle mit einem potentiellen Schadensvolumen von rund 14.160 Euro ermittelt werden.

Die Ermittlungen gerieten Ende vergangener Woche aufgrund eines Zeugenhinweises in Gang. Eine getestete Person teilte der Polizei mit, dass sie ihr negatives PCR-Testergebnis via "Whatsapp" erhalten habe und dieses offenbar mit einer falschen Uhrzeit versehen war. Außerdem habe sie das Entgelt in bar entrichten müssen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Laborbefund gefälscht war.

Aufgrund dieser Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Gießen bei dem zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Die Durchsuchungen in dem Testzentrum und bei den Beschuldigten führten zum Auffinden von diversen Beweismitteln. Insbesondere konnten eine vierstellige Summe Bargeld, Speichermedien und auch ein Exemplar eines augenscheinlich gefälschten Laborberichts sichergestellt werden.

Der 41-Jährige, bei dem es sich um einen Mitarbeiter des Testzentrums handelt, räumte bei einer ersten Befragung ein, gefälschte Laborbefunde versandt zu haben. Ob und inwieweit der 48 Jahre alte Betreiber des Testzentrums in die Vorgänge involviert ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zwecks Ermittlung etwaiger weiterer Betrugstaten werden Personen, die sich in besagtem Testzentrum untersuchen ließen und dabei Unregelmäßigkeiten festgestellt haben, gebeten, sich bei der Polizei in Gießen unter folgender Nummer zu melden: (0641) 7006-2555.

Die Polizei hat am Wochenende einen Großteil der bislang bekannten, dort getesteten Personen erreicht und über die fehlende Aussagekraft der angeblichen PCR-Testergebnisse informiert.