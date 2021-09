Betrugsfälle ein "schwarzes Kapitel für Buseck"

Die Betrugsfälle in der Gemeindeverwaltung Buseck haben ein Gesamtvolumen von 68 000 Euro. Archivfoto: Rüger

BUSECK - "Vertrauen" dürfte das Wort sein, das in der Sondersitzung der Busecker Gemeindevertretung am Dienstagabend am meisten benutzt wurde. Es ging um den Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses zu den Betrugsfällen in der Gemeindeverwaltung. Auch wenn nur fünf Redner ans Mikro traten, war es eine engagierte, ernsthaft, aber auch mit vielen Emotionen geführte Aussprache, die inklusive einer Sitzungsunterbrechung rund 90 Minuten dauerte. Etwa 30 Zuhörer hörten aufmerksam zu. Einen Beschluss gab es nicht. Die Gemeindevertretung nahm den Bericht zur Kenntnis. Die drei Vertreter von CDU und Freien Wählern kritisierten besonders, dass es im Umgang mit dem Betrugsfall zu erheblichen Versäumnissen gekommen sei und warfen Bürgermeister Dirk Haas (SPD) vor, den Themenkomplex nicht pflichtgemäß aufarbeiten zu wollen und stattdessen relevante Informationen zurückgehalten zu haben.

Zur Erinnerung: Bekannt sind elf Betrugsfälle des ehemaligen Mitarbeiters, die in zwei Akteneinsichtsausschüssen aufgearbeitet wurden. Bei der Mehrzahl handelt es sich um Versicherungsbetrug im Zusammenhang mit Schäden an Fahrzeugen der Gemeinde. Diese wurden repariert, die Gemeinde zahlte die Rechnung der Werkstatt, doch "XX erschleicht Versicherungsleistung auf sein Konto", heißt es in dem Bericht. Außerdem waren für Mulcharbeiten im Wald drei Rechnungen sowie ein Beitragsbescheid der Unfallkasse fingiert worden.

68 000 Euro Schaden

Der Gemeinde ist ein Schaden in Höhe von 68 681,66 Euro entstanden. Der Mann hat ein Schuldanerkenntnis über 46 929,37 Euro unterschrieben. Diese Summe wird er mit monatlichen Raten von 400 Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren abstottern. Zuvor hatte der Ex-Mitarbeiter bereits 6423,05 Euro zurückgezahlt. Rund 3600 Euro sind von der Versicherung der Gemeinde gezahlt worden. Unter dem Strich bleibt ein Schaden von 11 703,35 Euro, auf dem die Gemeinde sitzen bleibt. Kosten, die durch Arbeit von Verwaltungsmitarbeitern zur Aufklärung der Betrugsfälle entstanden sind, können nicht beziffert werden.

Uwe Kühn (Freie Wähler), der Vorsitzende des Akteneinsichtsausschusses, trug den Bericht vor, sodass auch die Zuschauer die Ergebnisse der Aufklärungsarbeit nachvollziehen konnten. In seiner persönlichen Einschätzung fand es Kühn "traurig", dass ein Mitarbeiter, der ein Zögling der Gemeinde war, das Vertrauen der Kollegen und der politischen Gremien missbraucht habe. "Akteneinsicht macht keinen Spaß. Das ist wie in fremden Sachen zu wühlen", bekannte der Ausschussvorsitzende.

Die Akten hätten aber gezeigt, dass Infos vorenthalten worden seien und dass die Gemeindevertretung nicht rechtzeitig informiert worden sei. "Ich will den Ausschuss nicht so verstanden wissen, dass er im Wahlkampf instrumentalisiert wird." Aber die Kritik am Umgang mit den Betrugsfällen sei berechtigt und der Bürgermeister müsse sich dieser Kritik stellen. Kühn schloss mit der Hoffnung, dass kein weiterer Akteneinsichtsausschuss nötig sein wird.

Schärfer war die Einschätzung von Luana Sommer von den Freien Wählern. Sie warf dem Bürgermeister "drei schwerwiegende Versäumnisse" vor: Haas habe relevante Informationen vorenthalten, die Öffentlichkeit über den entstandenen Schaden falsch informiert und mangelnden Willen gezeigt, den Betrugskomplex pflichtgemäß aufzuarbeiten.

Der erste Akteneinsichtsausschuss hatte am 8. März getagt. Im Nachgang hatte der Bürgermeister gegenüber der Presse von einem "Verdacht" auf weitere Betrugsfälle gesprochen. Sommer erinnerte daran, dass die Gemeinde drei Tage vor der Sitzung bereits Strafanzeige gestellt habe und es eineinhalb Wochen zuvor bereits "detaillierte Kenntnis" von weiteren Fällen gegeben habe. Der Gemeindevorstand sei mit "erheblichem Zeitverzug" informiert worden. In der Gemeindevertretung wurde das Thema erst Ende Mai behandelt. Haas habe die Möglichkeit gehabt, den Gemeindevorstand bereits Ende Februar zu informieren und das Parlament entsprechend auch früher. Sommer warf Haas vor, dass das "Zurückhalten von Informationen im Stile einer Salamitaktik Methode" habe.

In der erwähnten Parlamentssitzung Ende Mai ging es per Dringlichkeitsantrag darum, die Rückzahlungsvereinbarung mit dem Ex-Mitarbeiter zu billigen. Dieser hatte inzwischen ein Schuldeingeständnis unterschrieben. Dadurch, dass Haas nicht rechtzeitig über die neuen Fälle informiert habe, hätte das Parlament unter "erheblichem Zeitdruck" gestanden. Die Rückzahlungsvereinbarung sei für die Gemeinde wegen fehlender Zinsen schädlich, erklärte Sommer.

Zudem bleibe der Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt ein Schadensanteil von 11 703,35 Euro. Nachteilig sei auch der Aufhebungsvertrag mit dem Ex-Mitarbeiter, der Ausbildungskosten von 7000 Euro nicht zurückzahlen müsse. Diesen Vertrag habe Haas "als Zünglein an der Waage gegen erheblichen Widerstand" im Gemeindevorstand durchgesetzt.

Schließlich kritisierte die FW-Gemeindevertreterin, dass der Bürgermeister es versäumt habe, zum Beispiel das E-Mail-Konto des Ex-Mitarbeiters prüfen zu lassen. So sei nicht verwunderlich, dass beweisrelevante Daten verschwunden seien. Sommer konnte auch nicht den Optimismus von Haas nachvollziehen, der keine weiteren Betrugsfälle erwartet. "Wer nicht sucht, der kann nicht finden." Der Bürgermeister habe scheinbar "kein wirkliches Interesse, die Causa in allen Details aufzuarbeiten".

"Offensichtlich geht es nicht um Aufklärungsarbeit, sondern es soll ein Tribunal geschaffen werden - Frau Sommer hat es wunderbar fabriziert -, in welchem man dem Bürgermeister irgendwelche Verfehlungen nachweisen möchte." Willy Jost (SPD) hatte gerade seine Rede begonnen, als ihm der Parlamentsvorsitzende Eckhard Neumann (CDU) aufforderte, zum Akteneinsichtsausschuss zu sprechen, sonst werde er ihm das Wort entziehen. Es entwickelte sich ein hitziger Dialog, in dessen Verlauf der SPD-Mann den Bericht des Akteneinsichtsauschusses als "einseitig" bezeichnete und Neumann ihn darauf hinwies, dass das "hier keine Wahlkampfveranstaltung" sei. Bis Neumann ihm nach gerade mal zwei von fast sechs Seiten Redemanuskript tatsächlich das Wort entzog, hatte Jost betont, dass nicht der Bürgermeister etwas Unrechtmäßiges getan habe. Der Mitarbeiter habe mit "hoher krimineller Energie" gehandelt und die Vorfälle wären auch unter früheren Bürgermeistern so geschehen.

Haas habe nach Bekanntwerden des ersten Falls vom christlichen Standpunkt der Vergebung dem Betrüger eine zweite Chance zugestanden. Niemand sei mehr betroffen über den Vertrauensmissbrauch als der Bürgermeister. "Dass nun - natürlich bewusst - dem Bürgermeister ein Teil des Schadens wie die Kosten für den eigenen Rechtsanwalt von FW und CDU zugerechnet wird, ist einzig und allein dem Wunsch geschuldet, zur Bürgermeisterwahl die Arbeit von Dirk Haas schlechtzureden", beklagte Jost. Nachdem ihm Neumann das Wort entzogen hatte, forderte Jost eine Sitzungsunterbrechung, sodass der Ältestenrat tagen könne. CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Müller verlangte dies angesichts von Josts "einmaligem Verhalten" ebenfalls. Nach 15 Minuten ging die Sitzung mit einer Aufforderung Neumanns an die Zuhörer weiter, auf Beifall und Unmutsbekundungen zu verzichten.

"Frau Sommers Vortrag war relativ intensiv für mich", bekannte anschließend der Bürgermeister. Es habe zwei sehr gute Akteneinsichtsausschüsse gegeben. Er habe zu den Berichten keine Einwände, denn diese seien sachlich und objektiv. Zur Kritik an nicht gegebenen Informationen verwies er auf das damals laufende Verfahren und die Aufforderung der Polizei, die wegen der ungeklärten Frage von Mittätern um Zurückhaltung gebeten habe. Zum E-Mail-Konto des Ex-Mitarbeiters erklärte er, dass dieses wegen der gültigen Dienstvereinbarung, die auch private E-Mails erlaubt, nicht geöffnet werden dürfe. Eine neue Vereinbarung liege seit Jahren bei der Gleichstellungsbeauftragten und dem Personalrat. Die Verwaltung habe versucht, die Betrugsfälle aufzuklären. "Aber an manchen Stellen haben wir die kriminelle Energie unterschätzt, das gebe ich zu."

"Keine Schuldzuweisung"

Von einem "schwarzen Kapitel für Buseck" sprach Dominik Panz (CDU). "Ich will keine Schuldzuweisung. Es ist nur einer verantwortlich und der sitzt nicht hier." Im Folgenden rückte er in den Mittelpunkt, wie das Thema in der Bevölkerung diskutiert werde. Da gebe es "große Betroffenheit". Er sei im privaten Umfeld zu keinem anderen Thema jemals so oft angesprochen worden. Wer sich mit dem Komplex nicht so intensiv beschäftige, halte es für Wahlkampf. "Es gelingt uns offenbar nicht, die Fakten zu vermitteln und konstruktiv am Problem zu arbeiten. Was müssen wir tun, um sowas für die Zukunft zu verhindern?"

Mit den Mitarbeitern der Verwaltung wolle er nicht tauschen. Diese seien pflichtbewusst. "Nur einer hat betrogen, aber mittelbar sind alle in der Sache drin", meinte Panz. Der Wille zur Aufklärung sei bei Haas aber nicht sehr groß und das Schuldanerkenntnis schließe bislang unbekannte Fälle aus. "Das Thema hat nichts mit dem Wahlkampf zu tun, es ist der denkbar ungünstige Zeitpunkt." Und abschließend: "Wir müssen hoffen, dass nicht noch mehr rauskommt. Und wir in der Gemeindevertretung müssen uns am Ende wieder in die Augen schauen und für Buseck zusammenarbeiten können."