Betrugsversuch per SMS

KREIS GIESSEN - (red). Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche, während angebliche Microsoft-Mitarbeiter nicht immer Erfolg haben.

Mindestens 13 Kreis-Bürger erhielten eine SMS mit folgendem Inhalt: „Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es!“ Anschließend folgt ein Link zum Bestätigen. Doch diese Nachricht stammt laut Polizei von keinem echten Paketzusteller. Stattdessen werde über den Link eine Schadsoftware auf dem Handy installiert, die unbemerkt sensible Daten weitergibt. Auch ermöglicht die Software, dass wie in einem Schneeballsystem eine Flut von weiteren SMS an die auf dem Handy gespeicherten Telefonnummern weiterverbreitet wird. In einzelnen Fällen können aber auch Abos abgeschlossen oder das Guthaben von Prepaid-Karten auf andere Weise in Anspruch genommen werden.

Die Polizei rät dazu, auf keinen Fall auf Links zu klicken, die von unbekannten Absendern und unerwartet zugestellt werden. Ist der Absender bekannt, sollte man nachfragen, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war. Man sollte die Installation von fremden Apps auf dem Handy nicht bestätigen und in den Einstellungen die Drittanbietersperre aktivieren. Wer bereits auf den Link geklickt hat, schaltet den Flugmodus ein und informiert den Provider. Wenn man ungewöhnliche Belastungen auf dem Konto feststellt, sollte man Anzeige bei der Polizei erstatten. Weitere Tipps und Infos gibt es unter www.polizei.hessen.de beim Stichwort „Prävention“.

Die Betrugsmasche „Anrufe durch falsche Microsoft-Mitarbeiter“ war einem 81-Jährigen aus dem Landkreis bekannt. Der Senior erhielt Dienstag zwischen 10.15 und 14.20 Uhr mehrere Anrufe von verschiedenen Nummern. Die unbekannten Anrufer gaben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und stellten ihm diverse Fragen zu seinem Computer. Der Senior ging auf die Fragen nicht ein und beendete die Gespräche vorzeitig.