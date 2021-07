Bewährungsstrafen für Drogenplantage in Lich

Wegen Anbaus von Marihuana standen zwei Männer in Gießen vor Gericht. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Zwei junge Männer mussten sich am Dienstag vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Gießen wegen einer von ihnen betriebenen Drogenplantage in Lich verantworten. Dem 30-jährigen Hauptangeklagten warf Staatsanwalt Rouven Spieler den Anbau, Besitz und Handel mit Marihuana in nicht geringen Mengen vor. Dem 26-jährigen Mittäter wird lediglich Beihilfe zum Marihuanahandel und Besitz in geringer Menge vorgeworfen.

Fund

Vorausgegangen war dem Prozess der Fund einer Marihuanaplantage in Kloster Arnsberg im Juli 2018. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30-jährige Angeklagte eine Plantage in seiner Wohnung betrieb, in der er nicht nur anbaute, sondern auch Setzlinge zog und neue Kombinationen herstellte. Rund 60 bis 70 Gramm habe der 30-Jährige zudem an rund zehn Personen verkauft, führt Spieler weiter aus. Die Zucht selbst sei "hochprofessionalisiert" gewesen, es habe sich in der Wohnung neben einer professionellen Bewässerungsanlage und Aufzuchtlampen auch eine Zeitschaltuhr und spezielle Luftfilter befunden.

Der 26-jährige Mittäter habe sich zeitweise um die Plantage gekümmert und sei dafür mit Marihuana bezahlt worden. Vor dem Schöffengericht ließ der 30-Jährige durch seinen Anwalt Julian Heiss mitteilen, dass er die Tatvorwürfe bestätigt. "Mein Mandant war ein extremer Kiffer und botanisch vorgebildet. Er hat nie wirklich groß Handel getrieben, sondern das meiste selbst konsumiert", schilderte er.

Der 30-Jährige habe zudem fundierte Sachkenntnisse über botanische Abläufe erlangt. "Er hat sich Samen besorgt und Setzlinge gezogen und das alles mit absoluter Akribie", so der Anwalt. Die Produktion zielte neben der Befriedigung des eigenen Konsums vor allem auf die Vermutung ab, dass Deutschland Kanada nachfolge und Marihuana legalisiere. Sein erworbenes Wissen wollte er im Falle einer Legalisierung auf dem Markt anbieten. Sein 26-jähriger Mittäter räumt durch seinen Anwalt die Mithilfe ein, machte aber keine weiteren Angaben zur Tat.

Plädoyer

Staatsanwalt Spieler reichten die Angaben nicht, wie er in seinem Plädoyer gegenüber Richterin Sonja Robe betonte. "Was sollte mit den Drogen geschehen? Hat der Angeklagte wirklich so viel konsumiert?", fragte Spieler. Die schiere Menge der Drogen von insgesamt fast zwei Kilogramm seien für den Staatsanwalt Grund für berechtigten Zweifel. "Wenn ich 50 Pizzen im Ofen habe, bin ich eine Pizzeria und habe nicht nur Hunger", resümiert er. Es habe eine permanente Überproduktion gegeben, die zum Handeln einlade. Er forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten für den 30-Jährigen und von acht Monaten auf Bewährung für den 26-jährigen Mittäter. Verteidiger Heiss betonte, dass der Angeklagte sich der Misere bewusst sei. "Der florierende Handel war aber nicht gegeben, es war eher der deutliche grüne Daumen". Er forderte eine Bewährungsstrafe für die beiden Angeklagten.

Dem folgte das Schöffengericht, auch aufgrund der umfangreichen Geständnisse der beiden Angeklagten. Der 30-jährige Haupttäter wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt, sein Mittäter erhielt sechs Monate auf Bewährung. Zusätzlich müssen beide zwischen 100 und 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und sechs Drogentests pro Jahr durchführen. "Wir geben Ihnen die Möglichkeit, Ihr Leben in den Griff zu bekommen", so die Richterin abschließend.