Bewerben für Kulturförderpreis

KREIS GIESSEN - (red). Auch wenn der Förderpreis „Kulturregion Landkreis Gießen“ gerade überreicht wurde, können sich Interessierte schon jetzt auf die Ausschreibung des Kulturförderpreises 2020 bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Januar 2021 und das Preisgeld beträgt 10 000 Euro. Das Schwerpunktthema lautet „Kultur stärkt Demokratie – für Teilhabe, Mitbestimmung und Vielfalt in der Corona-Krise“. Interessierte können eigene Projekte unter Angabe von Kontaktdaten und Kurzbeschreibung auf einer DIN-A4-Seite einreichen. Einsendungen sind möglich per E-Mail an foerderpreis-kulturregion@lkgi.de oder schriftlich an die Volkshochschule des Landkreises Gießen, Kreuzweg 33, 35423 Lich. Weitere Informationen gibt es unter 0641/9390-5722 oder auf der Internetseite unter www.lkgi.de -> Freizeit, Tourismus, Kultur -> Förderpreis „Kulturregion Landkreis Gießen.