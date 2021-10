Bezahlbarer Wohnraum fehlt

Bezahlbare Wohnungen können auch auf dem Land Mangelware sein. Symbolfoto: dpa

FERNWALD/LANGGÖNS/LINDEN/POHLHEIM - In der Volkshalle in Watzenborn-Steinberg startete die erste von vier Veranstaltungen zur Teilraumvorstellung der vom Gewos-Institut für Stadt-, Regional- und Wohnungsforschung fortgeschriebenen Studie zum Wohnraumversorgungskonzept für die Landkreiskommunen.

Es ging dabei um die ermittelten Ergebnisse für Südkreiskommunen Fernwald, Langgöns, Linden und Pohlheim. Die virtuell zugeschaltete Lena Brune (Gewos) stellte die Ergebnisse der Studie ausgehend von den Rahmenbedingungen und Situationsanalyse über soziale Wohnraumversorgung, Bevölkerungs- und Wohnungsmarktprognose bis 2040 vor. Landrätin Anita Schneider wies auf das vom Landkreis 2017 in Auftrag gegebene Wohnraumversorgungskonzept hin, für dessen Fortschreibung man nun einen neuen Blick habe.

Alle vier Kommunen verzeichneten zwischen 2016 und 2019 einen Einwohneranstieg. "Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel werden in Zukunft auch mehr bezahlbare kleinere und barrierefreie Wohnungen nötig sein. Es ist ein Teil kommunaler Daseinsvorsorge, hier Ansätze und Lösungen zu finden", so Schneider. Den höchsten Anteil an Neubauten seit 2001 verzeichneten im Landkreis Lich und Pohlheim, wobei es sich bei der Hälfte um Ein- und Zweifamilienhäusern handelt. Das Mietpreisniveau für Wohnungen liegt bei Neubauten in Fernwald mit zehn Euro pro Quadratmeter am höchsten und in Langgöns mit 8,78 Euro am niedrigsten. Bei Wohnungen im Bestand führt Linden mit einem Quadratmeterpreis von 8,40 Euro die Rangfolge der Südkreiskommunen an, wo auch hier Langgöns mit 7,50 Euro am günstigsten ist. Beim Wohnungskauf liegen die Quadratmeterpreise zwischen 1882 Euro in Langgöns, 1904 Euro in Pohlheim, 2028 Euro in Fernwald bis hin zu 2398 Euro in Linden. "Wir stellen fest, dass die Mietanforderungen sehr hoch sind, und es ist nicht genug bezahlbarer Wohnraum vorhanden", fasste Schneider zusammen.

Wohngeld

Wie Brune zur Wohnraumversorgung ausführte, gab es im vergangenen Jahr im Kreis (ohne Stadt Gießen) 1170 geförderte Wohnungen, wurden 630 Anträge auf Wohngeld bewilligt und 3210 Menschen erhalten im Landkreis eine Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein gibt es in Langgöns 15, Fernwald 43, Linden 46 und Pohlheim 66, während in Fernwald 25, Langgöns 32, Pohlheim 147 und Linden 226 geförderte Wohnungen am Wohnungsbestand (2017) bestehen. In allen Kommunen gibt es einen Bedarf an kleinen preisgünstigen Wohnungen. Fernwald und Langgöls verzeichnen dabei ein jährliches Defizit an zehn, Linden und Pohlheim ein Defizit von 30 kleinen preisgünstigen Wohnungen. "Größere Wohnungen sind ausreichend vorhanden, aber es gibt Konkurrenzsituationen", so Brune. Auch wenn heftig über die Begriffe "barrierearm" und "barrierereduziert" diskutiert wurde, so hat die Studie einen Bestand von rund 2500 barrierereduzierten Wohnungen im Landkreis (ohne Stadt) ermittelt. Demgegenüber gibt es rund 8900 Haushalte, in denen eine Person mit Mobilitätseinschränkungen lebt. Es besteht somit eine Versorgungslücke von 6400 Wohnungen. "Aufgrund der demografischen Entwicklung wird sich der Bedarf weiter erhöhen. Wohnungsanpassungen sind dabei von größerer Relevanz als Neubauten", so Brune. Ein Rückgang zeichnet sich bei den geförderten Wohnungen 45 bis 72 Quadratmeter ab, 152 Wohneinheiten wurden nach der Richtlinie für sozialen Wohnungsbau durch die SWS (Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung) GmbH, die bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum berät, begleitet und koordiniert, bis Mai 2021 gefördert, 148 befinden sich in Planung.

Im Ausblick bis 2040 prognostiziert die Studie bis 2026 einen Anstieg der Bevölkerungszahl um 1,4 Prozent auf 191 150 und bis 2040 einen Rückgang der wohnungsmarktrelevanten Bevölkerung auf 182 630. Für Fernwald wird dabei ein kontinuierlicher Anstieg, für Langgöns ein Rückgang ab 2029, für Pohlheim ab 2030 und für Linden ab 2032 prognostiziert. Daraus abgeleitet wurde 2450 Neubaubedarfe bis 2040, wobei die höchsten Neubaubedarfe bis 2025 mit 1080 Wohneinheiten liegen. "Aufgrund der Haushaltsstrukturen müssen im freifinanzierten Segment keine kleinen Wohnungen unter 60 Quadratmeter neu geschaffen werden. Wohnungen zwischen 60 und 100 Quadratmeter werden insbesondere für Senioren, die umziehen möchten, zu errichten sein. Größere Wohnungen (Einfamilienhäuser) sollten für die wichtige Zielgruppe der Familien vorgehalten werden".

Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein Zusatzbedarf von jeweils 50 Wohnungen zwischen 60 und 100 Quadratmeter in Fernwald und Langgöns, 130 in Linden und 200 in Pohlheim sowie ab 140 Quadratmeter von 100 in Fernwald, 40 in Langgöns, 150 in Linden und 160 in Pohlheim. Alle vier Kommunen haben demnach keinen Zusatzbedarf an Wohnungen bis 60 Quadratmeter. Für Pohlheim und Linden ergibt sich mit über 500 Wohneinheiten an quantitativen und qualitativen Bedarf der höchste im Landkreis. In Fernwald liegt der Bedarf zwischen 300 bis 500 und in Langgöns bei 100 bis 300 Wohneinheiten.

Vor diesem Hintergrund empfahl Brune den vier Teilraumkommunen gute und starke Partner mit Wohnungsbaugesellschaften, Siedlungsräume zu stärken, Verdichtungspotenzial zu nutzen, aber auch die Entwicklung von Einfamilienhäusern und Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. "Es müssen keine Gebiete auf der grünen Wiese entstehen, vielleicht gibt es alternative Formen und Möglichkeiten in der Kommune", riet Brune.