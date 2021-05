Bieberer Autor legt großen Wert auf realistische Darstellung

Am Fuße des Dünsbergs im "Rapsfeld-Ambiente" präsentierte Rainer Rau zusammen mit Illustratorin Anne Möller seinen zehnten Krimi mit dem Titel "Die Gerechten". Foto: Waldschmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RODHEIM-BIEBER - "Die Gerechten" - so heißt der zehnte Krimi von Rainer Rau. Für den Bieberer Autor, der es immer wieder versteht, die Leser in den Bann zu ziehen, ist es eine besonderes Buch, denn die Königsberger Illustratorin, Fotografin, Künstlerin und Kinderbuchautorin Anne Möller hat jedes Kapitel mit anschaulichen Bleistiftzeichnungen versehen.

Der 69-jährige Rau ist verheiratet und hat zwei Töchter und zwei Enkel, mit denen er viel Zeit verbringt. Rau ist im Vereinsleben in Biebertal vielfältig engagiert, war 25 Jahre im Vorstand des Gewerbevereins tätig und setzt sich mit großem Engagement als stellvertretender Vorsitzender für den Erhalt des Familienbades ein.

Krimis schreibt er seit elf Jahren. "Bei der Präsentation des achten Buches vor zwei Jahren hatte ich angekündigt, keine Lesung mehr zu veranstalten. Doch die Veranstaltung in Verbindung mit einer Weinprobe und Livemusik waren immer ausverkauft, sodass ich meine Meinung geändert habe. Doch Pandemie-bedingt ist derzeit keine Buchpräsentation möglich", erläutert Rau.

Bei allen Krimis nimmt sich der 69-Jährige bestimmter Themen an, die sich wie ein roter Faden durch das jeweilige Buch ziehen und die durchweg gut recherchiert sind. "Zu den Storys habe ich eine Grundidee, die sich im Laufe des Schreibens entwickelt und ausreift. Das Schreiben selbst fällt mir recht leicht. Doch die Recherche, ob das alles so stimmt, dauert etwas länger." Er ärgert sich über Fehler in Fernsehkrimis, zum Beispiel wenn aus einem Revolver, der sechs Patronen fasst, achtmal hintereinander geschossen wird.

"Ich lese und schaue mit sehr gerne Krimis an, wenn aber solche Fehler auftreten, schalte ich ab, da ich diesen Krimis kein hohes Niveau beimesse. Ich schaue mir auch schon seit Jahren keinen ,Tatort' an. Dort will ich einen richtigen Actionkrimi sehen und nicht eine Krimikomödie mit alten, männlichen Ermittlern, die immer wieder die gleichen Sprüchen anbringen oder jungen Mädchen als Kommissarinnen, denen man das aber nicht so recht abkaufen kann und deren persönliche Probleme meist mehr im Vordergrund stehen, als die Handlung an sich. In meinen Büchern beschränke ich die Angaben, die sich nicht auf die direkte Handlung beziehen auf das Notwendigste", betont er.

Und darum geht es: "Ihr intimes Verhältnis zueinander garantiert Marie, Heiner und Bodo über die enge Freundschaft hinaus ein starkes Gefühl für Recht und Rache. Diese üben sie an ausgewählten Tätern, die ihrer gerechten Strafe entgangen sind, über Jahre hinweg aus. Ausgelöst wurde ihr fanatischer Wunsch, sich als Richter und Henker gleichzeitig zu präsentieren, durch eine ungerechte Lehrerin in der Kindheit, die ihr erstes Mordopfer wurde. Durch ihre unterschiedlichen Berufe konnten sie an Informationen über Straftäter kommen, die wegen Formfehlern oder aus Mangel an Beweisen nicht verurteilt werden konnten. Als sie eine verdeckte Ermittlerin der Polizei in ihre Runde aufnehmen wollen, eskaliert die Sache und es entwickelt sich zu einem Drama."

Raus Krimis sind bis auf "Im Verlies der Burg", dessen Handlung im 30-jährigen Krieg spielt, keine reinen Heimatkrimis. Es werden zwar ab und zu Orte im näheren Umfeld des Autors einbezogen, da die Handlungen aber sehr realistisch erscheinen, geht er sehr vorsichtig mit Namens- und Ortsdaten um. Der Thriller (ISBN 978-3-945637-66-3) ist im Heimdall Verlag erschienen oder beim Autor für 15,90 Euro zu beziehen.