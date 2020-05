Bieberlies-Erinnerungsareal in Biebertal wird komplettiert

Per Tieflader wurde der 1905 von der Firma SIG in der Schweiz gefertigte Personenwagen nach Rodheim zum Bieberlies-Erinnerungs-Areal gebracht. Fotos: Waldschmidt

RODHEIM-BIEBER (wh). Das war für den Vorstand des Heimatvereins und die Bieberlies-Freunde ein besonders bewegender Moment mit historischem Charakter, als der Kranwagen den Personenwagen aus der Schweiz am Freitag um 9.02 Uhr auf die Gleise des Bieberlies-Erinnerungsareals als Industriedenkmal bei Hof Schmitte aufsetzte.

"Der Heimatverein Rodheim-Bieber hat nach über 50 Anfragen in Deutschland, Polen, Rumänien, Österreich, der Schweiz und Italien Ende 2019 einen passenden Eisenbahn-Personenwagen für die Gleise des Bieberlies-Erinnerungsareals in der Schweiz gefunden", berichtete Vorsitzender Helmut Failing. Das im September 2016 eingeweihte Erinnerungsareal hat der Bieberlies, die in den Herzen derjenigen, die mit ihr gefahren sind, weiterlebt, und der Biebertalbahn ein "Denkmal" gesetzt. Nun konnte auch der "letzte Baustein", ein entsprechender Wagen, realisiert werden. Die letzte Personenfahrt der Bieberlies fand am Ostermontag 1952 statt.

"Bereicherung für Biebertal"

"Symbolisch ist mit dem Eisenbahnwagen ein Stück Bieberlies nach Hause gekommen. Ich danke dem Heimatverein und besonders Helmut Failing, der mit seiner bewährten Ausdauer für die Realisierung gesorgt hat. Da stecken viel Herzblut und Engagement dahinter. Die Aufwertung des Platzes ist eine Bereicherung für Biebertal und strahlt Faszination aus", erklärte Bürgermeisterin Patricia Ortmann.

Einige Bieberlies-Freunde verfolgten in der Morgensonne das Anheben des Wagens vom Tieflader und das "Einschweben" auf den Gleisen. Das war Millimeterarbeit. Dafür gab es Applaus der Zuschauer.

Bereits 2014 wurden an der Stelle Tafeln zur Bieberlies und zu Hof Schmitte angebracht. Eine mit historischen Bildern versehene Hinweistafel, die den Verlauf der Bahnstrecke Bieber-Gießen mit den Haltepunkten zeigt, steht neben dem zurückgebauten Bahndamm, außerdem eine aktuelle Luftaufnahme. Die "Entschleunigungsbank" mit der symbolisierten Bieberlies und dem Andreaskreuz vor den Schienen sowie Sitzgelegenheiten runden den Platz ab.

Der Eisenbahnwagen war wegen Problemen beim Zoll mit eintägiger Verspätung in Biebertal eingetroffen. Failing kündigte an, dass der Wagen einen neuen Anstrich in der Originalfarbe olivgrün, erledigt in Eigenleistung mit Unterstützung der Firma Wille Biebertal sowie des Grafikers und Designers Markus Wisker, erhalten wird. Über einen notwendigen Vandalismus-Schutz wird noch nachgedacht. Über die Nutzung des Innenraums des Personenwagens ist noch nicht entschieden. "Der Heimatverein hofft, dass sich zahlreiche Bieberlies-Freunde als Helfer für die Anstrich- und Restaurierungsarbeiten einfinden", erklärte Failing. Er bedankte sich bei allen Helfern, die den Transport mitorganisiert haben.