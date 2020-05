Biebertal: Biergarten auf Dünsberg öffnet am Samstag

Den Dünsberg kann man jederzeit besuchen, aber ab Samstag wird der Biergarten der Raststätte wieder öffnen. Archivfoto: Ernst Döpfert

Biebertal (wh). Nach den Lockerungsmaßnahmen der Regierung in der Corona-Krise wird der Biergarten der Raststätte auf dem Dünsberg ab Samstag, 16. Mai, wieder geöffnet, teilt der Dünsbergverein mit.

Der Vorstand sei verpflichtet, die Hygiene- und Schutzmaßnahmen für die Gäste und das Personal umzusetzen. Bei Zuwiderhandlungen könnten der Verein oder der Pächter Gäste vom Gelände verweisen. Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten müssen Kontaktdaten der Gäste erfasst werden. Dabei würden die datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet, teilte Vorsitzender Cenneth Löhr mit.

Alle Gäste werden gebeten, unter 06409/7618 zu reservieren, um Kapazitätsgrenzen kontrollieren zu können und Überbuchungen zu verhindern. "Ohne Reservierung gibt es keinen Sitzplatz. Um möglichst vielen Gästen den Aufenthalt zu ermöglichen, wird für jede Reservierung ein Zeitfenster von zwei Stunden ermöglicht. Jeder zweite Tisch darf mit jeweils vier Personen besetzt werden", so Löhr weiter.

Zwischen Tischen und Personen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern, auch beim Abholen von Speisen und Getränken. Bei der Bestellung am Fenster ist ein Mund- und Nasenschutz notwendig. Eine Verweildauer zum Essen und Trinken im Stehen ist nicht erlaubt. Der Gastronomiebereich darf während der Öffnungszeiten nicht mit Fahrrädern befahren werden, deshalb wird es Absperrungen geben. Die Fahrradstangen an den Sitzplätzen sind gesperrt. Weitere Maßnahmen sind vor Ort zu beachten. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, bittet der Vorstand alle Gäste, diese Maßnahmen zum Schutz der Mitmenschen einzuhalten.