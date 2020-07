Biebertal und Langgöns im Landesprogramm

Jetzt teilen:

Kreis Gießen (red). Mehr Wohnraum, ausreichende Einkaufsmöglichkeiten oder ein kulturelles Angebot - das Dorfentwicklungsprogramm des Landes soll die Lebensqualität auf dem Land verbessern. 18 hessische Kommunen sind neu dabei, darunter mit Biebertal und Langgöns auch zwei aus dem Kreis Gießen.

"Mit dem Dorfentwicklungsprogramm unterstützen wir besonders die kleinen Kommunen in Hessen. Dörfer mit ihrem besonderen Charakter und historischen Gebäuden wollen wir als lebendige Lebensräume erhalten und an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anpassen", verkündete Umweltstaatssekretär Oliver Conz in Wiesbaden.

Den Kommunen und privaten Projektträgern stehen viele Fördermöglichkeiten zur Verfügung, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern. Die Kommunen erstellen nach der Anerkennung zunächst ein Konzept mit Analyse der Ausgangslage, Strategie und Planung für die nächsten Jahre. Darauf folgt eine sechsjährige Förderphase für die Umsetzung der Projekte.

Mit der Neuaufnahme befinden sich im Programmjahr 2020 insgesamt 99 Kommunen mit 878 Ortsteilen in der Dorfentwicklung. Für die Umsetzung der Maßnahmen stehen bis zum Jahr 2027 jährlich circa 35 Millionen Euro an Fördermitteln von EU, Bund und Land zur Verfügung. Im Rahmen ihrer Sommertour werden Ministerin Priska Hinz und Staatssekretär Oliver Conz in den kommenden Wochen die ersten Bescheide übergeben.