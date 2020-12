Biebertal: Windräder lauf Gutachten Gefahr für Trinkwasser

Wie gefährlich sind Windräder im Helfholz für das Trinkwasser in Biebertal? Ein neues Gutachten des Vereins "Biebertaler Natur erleben und bewahren" gibt Aufschlüsse. Archivfoto: Reeber

BIEBERTAL - Wie gefährdet ist das Trinkwasser in Biebertal durch mögliche Windräder im Helfholz? Das wollte der Verein "Biebertaler Natur erleben und bewahren" genauer wissen, und beauftragte aus eigenen Mitteln im Oktober einen Experten mit einem Gutachten zum Thema. Die Ergebnisse liegen nun vor und werden bei der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag, 8. Dezember, den Fraktionen auch offiziell übergeben. Das Fazit: "Auf die Errichtung und den Betrieb von Windrädern sollte nach Auffassung der Gutachter unbedingt verzichtet werden", heißt es.

Anlass für den vorangegangenen Spendenaufruf und der Beauftragung des Gutachtens für knapp 5000 Euro war laut Stefanie Feick eine Exkursion des Vereins im September. Hier zeigte sich, wie nah der natürliche Wasserspeicher Helfholz - der Wald zwischen Königsberg und Erda - an den Quellbächen Strupbach und Dünsbergbach liegt. Diese beiden Bäche speisen den Brunnen "Obermühle", der sechs der sieben Ortsteile der Gemeinde Biebertal mit Trinkwasser versorgt. Gleichzeitig werde in diesem Bereich auch das Grundwasser für die Brunnen "Quelle Helfholz" und "Köppelwies" für Hohenahr-Erda gewonnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dies sei einer der Gründe, weshalb die Gemeinde Biebertal gegen den Teilregionalplan Energie klagt, wegen "der unberechtigten Ausweisung des Helfholzes als Vorranggebiet für Windkraft". In dieser Angelegenheit läuft aktuell ein Mediationsverfahren vor dem Hessischen Verwaltungsgericht in Kassel. Laut Feick habe Ortmann das Gutachten dort auch bereits vorgelegt.

Bemessungen von 2004

Von einem vorherigen Gutachten der Gemeinde sei bekannt, dass die geplante Waldrodung, die groben Erdbewegungen für Zuwege und Trassen in diesem steilen Gebiet, Fundamente für 250 Meter hohe Windräder, das Hantieren mit wassergefährdenden Stoffen und Ölen eine Zerstörung von natürlichen Speicherräumen und die Gefährdung des Trinkwassers bedeuten würden. Bisher falle das Helfholz in die bisherige Trinkwasserschutzzone III, die nur Auflagen für Windkraftanlagen vorsieht. Doch ist es laut Verein nicht ersichtlich, weshalb die Wasserschutzzone II, die generell eine Errichtung von Windenergieanlagen verbieten würde, am Waldrand endet. Um diese Frage unabhängig und wissenschaftlich fundiert abzuklären, beauftragte der Verein das Gutachten.

Hier heißt es: Die Schutzzone II wird als 50-Tage-Linie abgegrenzt, das ist die geringe Zeit, die Verunreinigungen brauchen, um ins Grundwasser zu gelangen. Im Gutachten wird darauf hingewiesen, dass diese Zone II schon jetzt 200 Meter ans Vorranggebiet heranreicht, sodass es bei über 200 Meter hohen Windrädern im Havariefall zu einer Kontamination direkt oder indirekt über Oberflächen in den Strupbach und damit in die Trinkwasserbrunnen kommt.

Die Gutachter gehen laut Verein zudem davon aus, dass die Bemessung der Zone II erheblich größer festzulegen ist. Sie weisen darauf hin, dass die letzte amtliche Festlegung 2004 erfolgte. Damals wurden laut Feick Windräder nicht in Wälder gebaut, das Gutachten berücksichtige diese industrielle Nutzung der Wälder und deren Folgen für das Trinkwasser also gar nicht erst.

Die Richtlinie für Trinkwasserschutzgebiete sieht zudem vor, alle zehn Jahre zu überprüfen, ob alle Gefährdungspotenziale abgedeckt sind und dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Deswegen sei eine Neufestsetzung notwendig, weil die Umwandlung dieses Waldareals in einen Windpark "ein völlig neues Szenario mit einer Vielzahl von Gefährdungspotenzialen darstellt".

Auch aufgrund fehlender belastbarer Daten für die Bemessung aus 2004 wird im Gutachten die Neufestsetzung der Schutzzonen unter modernen geohydraulischen Aspekten empfohlen: Es fehle etwa, den Oberlauf des Strupbaches als besonders risikobehaftetes Gebiet anzusehen, dessen Anteil am Trinkwasser bisher zu gering bemessen ist. Die unter- und oberirdischen Zuflüsse seien außerdem bisher noch nicht bekannt und benannt, und Angaben über die Fließgeschwindigkeiten fehlten.