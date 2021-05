Biebertaler CDU-Fraktion wirft Dieter Mackenrodt raus

Dieter Mackenrodt wurde bei einer Sitzung mit 5:1-Stimmen aus der CDU-Fraktion ausgeschlossen. Foto: CDU Biebertal

BIEBERTAL - Paukenschlag bei der Biebertaler CDU. Die Christdemokraten haben am vergangenen Samstag bei einer Fraktionssitzung mit 5:1-Stimmen den Ausschluss von Dieter Mackenrodt beschlossen. Der Königsberger stand bei der Kommunalwahl im März zum ersten Mal auf der Liste der CDU und bekam auf Anhieb mit 2021 Stimmen hinter Marco Klein und Peter Kleiner die dritthöchste Zustimmung innerhalb seiner Partei. Gegen den Ausschluss hat Mackenrodt rechtliche Schritte eingeleitet, teilte er im Gespräch mit dieser Zeitung mit.

Während der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Ende April hatte sich Mackenrodt zu Wort gemeldet und zu Protokoll gegeben, dass auf der gemeinsamen Liste von SPD, Grünen und CDU zur Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten sein Name auf Platz sechs an Stelle von Sascha Lember stehen müsse. Die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Elke Lepper, nahm seine Wortmeldung zwar auf, jedoch blieb es dabei, dass Lember auf Platz sechs stand. Da nur fünf Personen von der gemeinsamen Liste der neuen Kooperation in den Gemeindevorstand gewählt wurden, kam es an diesem Abend zu keiner weiteren Diskussion.

Nun - rund zwei Wochen später - teilte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Alfons Lindemann dieser Zeitung mit, dass Mackenrodt aus der Fraktion ausgeschlossen wurde. Er habe sich bereits während des Kommunalwahlkampfes nicht an Absprachen gehalten und häufig nur "sein eigenes Ding gemacht und für sich gearbeitet", so Lindemann. An Abstimmungen habe Mackenrodt nur teilgenommen, wenn das Ergebnis auch seine eigene Meinung widergespiegelt habe. Persönlich bedauerte der CDU-Fraktionsvorsitzende zwar den Ausschluss des Königsbergers, da dieser "zweifelsohne große Fachkompetenz besitzt, jedoch konnte innerhalb der Fraktion kein tragfähiger Konsens gefunden werden." Auswirkungen auf die Kooperation habe der Mackenrodt-Auschluss keine. "Alle haben unsere Entscheidung akzeptiert", erläuterte Lindemann.

Mackenrodt selbst beschreibt seinen Rauswurf als "unschöne Sache", gegen den er bereits rechtliche Schritte eingeleitet habe. Bei Lindemann persönlich habe er schriftlich Einspruch eingelegt. Im vergangenen Jahr seien Vertreter der CDU Biebertal auf ihn zugekommen, um ihn zu fragen, ob er sich ein Mandat in der Gemeindevertretung vorstellen könne. "Im Wahlkampf wollte man mit meinen Kernthemen wie Umwelt, Forst- und Landwirtschaft punkten", so Mackenrodt, der neben seinem politschem Engagement auch Vorsitzender des Jagdvereins "Hubertus" Gießen und Umgebung ist. Nach seinem Empfinden habe er als kommunalpolitischer Neuling die Biebertaler CDU durch einen guten Wahlkampf nach vorne gebracht. Dies sei auch an den für ihn abgegebenen Stimmen zu erkennen.

"Bis zur Wahl lief alles reibungslos. Für das Einholen von Wählerstimmen war ich gut genug, danach wollte man mich allerdings nicht mehr dabei haben", vermutet Mackenrodt. Allein die Tatsache, dass drei Fraktionssitzungen notwendig gewesen seien, bis die Besetzung der einzelnen Ämter festgestanden habe, ist für den gebürtigen Fuldaer unverständlich. "Da wurde allen voran vom Verbandsvorsitzenden Sascha Lember schlecht gearbeitet. Auf diese Fehler habe ich auch hingewiesen."

"Menschlich enttäuscht"

Bei der Sitzung, bei der es um die Aufstellung der Beigeordneten ging, wurde Mackenrodt hinter Peter Kleiner auf Position zwei gewählt. "Nach einer zweiten Sitzung, bei der dieses Thema nicht zur Debatte stand, tauchte mein Name auf der Liste plötzlich nicht mehr auf. An dieser besagten Sitzung konnte ich nicht teilnehmen, was ich im Vorfeld auch Herrn Lindemann mitgeteilt hatte", erklärt er. Er geht davon aus, dass seine Abwesenheit dazu genutzt wurde, ihn von der Liste zu streichen und ihn durch Sascha Lember zu ersetzen. Fraktionsvorsitzender Lindemann bestätigt, dass Mackenrodt auf besagter Liste gestrichen wurde. Dies sei "aufgrund von persönlichem Fehlverhalten" geschehen. Dadurch, dass Mackenrodt die Streichung bei der konstituierenden Gemeindevertretersitzung öffentlich ansprach, sei er in Ungnade gefallen. So habe es ihm Lindemann zumindest bei der Fraktionssitzung, bei der sein Ausschluss beschlossen wurde, erklärt. Für seinen Rauswurf mache er allen voran Sascha Lember, Alfons Lindemann sowie den Ersten Beigeordneten Peter Kleiner verantwortlich.

Durch die rechtlichen Schritte gegen den Ausschluss aus der Fraktion will Mackenrodt vor allem seinen nun beschädigten Ruf wieder herstellen. Dass er sich, sollte er mit seiner Klage erfolgreich sein, wieder mit seinen ehemaligen Parteikollegen an einen Tisch setzt, bezweifelt er. "Das sind Menschen, mit denen ich eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Menschlich bin ich von diesen Akteuren schwer enttäuscht", betont Mackenrodt. Er werde auch weiterhin, wenn auch als fraktionsloses Mitglied, in der Gemeindevertretung sowie im Ausschuss für Umwelt, Klima, Energie, Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft seinen Beitrag leisten, um Biebertal nach vorne zu bringen.