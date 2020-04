Biebertaler Großprojekt geht in die nächste Phase

Eine besondere Situation und ein besonderes Thema: Am Montagabend stimmte der Haupt- und Finanzausschuss für die weitere Planung des Großbauprojektes Feuerwehrstützpunkt/Bauhof - mit Sicherheitsabstand und Vorsichtsmaßnahmen. Foto: Meina

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Biebertal (jem). Besonders - in vielerlei Hinsicht. So kann die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Biebertal am Montagabend zusammengefasst werden. Da waren zum einen die äußeren Umstände, denn die Corona-Krise hat auch Einfluss auf die Kommunalpolitik. Der siebenköpfige Ausschuss tagte im großen Saal des Rodheimer Bürgerhauses. Die Tische wurden weit auseinander gestellt, am Eingang konnte man sich mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmittel vor einer möglichen Ansteckung zusätzlich schützen. Ein Ausschussmitglied wurde zudem telefonisch zugeschaltet, hatte sein Votum aber bereits im Vorfeld schriftlich vorgelegt. Eingeladen waren lediglich Pressevertreter. Zuschauer durften wegen des Infektionsrisikos nicht teilnehmen, obwohl bei dem Thema eine große Resonanz zu erwarten gewesen wäre. Denn es ging um den Neubau des Feuerwehrstützpunktes und des Bauhofs und damit um eine Investition von rund 10,7 Millionen Euro.

Immerhin: Mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung (Inge Mohr, Freie Wähler) stimmte der Ausschuss für die Entwurfspläne, Kostenberechnung und Rahmenterminplan des Büro k-plan und beauftragte es, mit Stufe 2 der Planungen fortzufahren. Diese beinhaltet die Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe des Großbauprojekts. Es kann also losgehen.

"Das ist das Ergebnis einer sehr intensiven, zweijährigen Zusammenarbeit. Wir haben an jeder Ecke eingespart. Was wir jetzt haben, ist das Ergebnis. Es wird definitiv nicht günstiger", machte Bürgermeisterin Patricia Ortmann (parteilos) vor der Abstimmung deutlich. Rund 6,3 Millionen Euro brutto werde der Feuerwehrstützpunkt kosten, der Bauhof schlägt mit etwa 4,5 Millionen Euro zu Buche. Die abschließenden Kosten stehen aber erst nach der Ausschreibung fest.

384 000 Euro bekommt die Gemeinde vom Land, wenn bis zum Jahresende mit dem Bau begonnen worden ist. Diese Frist - ursprünglicher Termin war der 30. Juni - ist zwischenzeitlich verlängert worden. Zusätzlich wolle man weitere Fördergelder einsammeln. "Es ist aber wichtig, dass wir zeigen, dass wir das Projekt wirklich wollen, dass wir Verantwortung zeigen. Sonst nimmt uns keiner mehr ernst", betonte die Rathauschefin. Einen wichtigen Schritt habe man bereits unternommen. So wurden die Erschließungsarbeiten (Straße, Kanal mit Regenrückhaltebecken und Wasserversorgung) bereits im März beauftragt. Der Baubeginn ist für April/Mai vorgesehen.

"Weil wir mit der Erschließung bereits begonnen haben, war man beim Land so kulant, uns die Frist noch einmal zu verlängern", erklärte Ortmann. So müsse man nun bis Ende des Jahres den Auftrag zur Verlegung der Bodenplatte vergeben haben.

Die übrigen Arbeiten sollen im Januar 2021 beginnen, sodass die Gebäude am 30. September 2022 eingeweiht werden könnten. Nicht eingerechnet sind mögliche Verzögerungen durch die Einflüsse und Folgen der Corona-Pandemie.

Von einer "niederschmetternden Summe" sprach Thorsten Cramer, Fraktionsvorsitzender der CDU. Gerade der Neubau des Bauhofs begleite die Gemeinde schon seit Jahrzehnten und man habe viel zu lange damit gewartet. "Hätte man es vorher gemacht und sich nicht auf einen Irrweg begeben - es wäre viel günstiger geworden. So würde ich es nie wieder machen." Seine Fraktion trage die Entscheidung nun zwar mit, "aber auch, weil uns keine andere Wahl mehr bleibt".

Inge Mohr, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, entgegnete: "Wir, die Gemeindevertreter, haben unsere Hausaufgaben gründlich gemacht und nichts absichtlich verzögert. Jetzt haben wir verlässliche Zahlen und können weiter machen." Privat hätte sie so aber nie gehandelt. "Ich hätte dem Planer gesagt: ,Das und das will ich, das Geld habe ich, plant'."

Dem widersprach Ortmann deutlich. Eigentlich wolle sie nicht zurück, sondern nach vorne blicken, aber: "Wir haben dem Planungsbüro einen klaren Auftrag gegeben, aber von der Gemeindevertretung kamen immer wieder Änderungswünsche." Das und die Kostendeckelung, die im vergangenen Jahr beschlossen und nun wieder aufgehoben wurde, habe die Planungen nicht nur verzögert, sondern auch zu zwischenzeitlichen Konflikten mit dem Planungsbüro geführt. Diese seien zuletzt aber ausgeräumt worden.

Diesem Eindruck stimmten auch die Vertreter der Grünen und SPD zu. Beide sprachen sich für den Blick nach vorn aus, die Kosten so hinzunehmen und endlich zu beginnen.