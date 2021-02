Biebertaler ist Bundessieger im Zupfinstrumentenhandwerk

Der stolze Bundessieger Marius Keller (Mitte) freute sich zusammen mit seinem Ausbilder Michel Brück (r.) und Kammerpräsident Stefan Füll. Foto: Meina

KÖNIGSBERG - Königsberg (jem). Das Gefühl, wenn die Gitarre fertig ist, wenn sie richtig klingt und jedes Detail genauso ist, wie zuvor geplant. Dieses Gefühl gefällt Marius Keller am meisten an seinem Beruf als Zupfinstrumentenmacher. "Zu wissen: ,Das habe ich gemacht' fühlt sich einerseits unreal an, aber erfüllt einen andererseits auch mit Stolz", erklärt der 28-Jährige. Stolz ist er auch auf den ersten Platz in seiner Kategorie beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. "Aber eigentlich musste ich dafür nicht mehr machen als meine Ausbildung", sagt er bescheiden und mit einem Lächeln. Tatsächlich erwies sich der Biebertaler nicht nur als bester seiner Landeskammer, sondern zeigte auch im bundesweiten Wettbewerb sein handwerkliches Können, das er in zwei Jahren in der Werkstatt von Gitarrenbauer Michel Brück in Königsberg gelernt hat. Kammerpräsident Stefan Füll übergab Marius Keller am Dienstagmorgen den Preis.

Dass er überhaupt die Ausbildung beginnen konnte, war gar nicht mal so selbstverständlich. Denn Keller ist der erste Auszubildende von Brück, der sich 1991 in Königsberg selbstständig machte. "Zuvor hatte ich viele Aushilfen. Aber erst bei Marius hatte ich das Gefühl, dass er die filigrane Handarbeit wirklich kann, dass ich mich völlig auf ihn verlassen kann." So bot er ihm die Ausbildung an.

Keller, der nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolvierte und danach ein Geografiestudium begann, arbeitete damals noch als Aushilfe in der Werkstatt. Man verstand sich auf Anhieb. "Es ist eben nicht nur die Arbeit, die mir so sehr gefällt, sondern auch das Umfeld, das Miteinander. Zudem wohne ich nur einige Meter von der Werkstatt entfernt. Es passt einfach unheimlich gut."

Das Spannende: Im recht dörflichen Königsberger Umfeld erschafft man hier etwas, was in die ganze Welt geht. Die Kunden der hochleistungsfähigen und sensiblen Instrumente sind in der Gitarren-Szene bekannt, gehören zu der Spitze ihres Handwerks. Werbung muss Brück deshalb kaum machen. Vieles gehe über Mund-zu Mund-Propaganda. "Die Künstler schauen sich kein Instrument an, sondern spielen darauf. Und wenn ihnen das gefällt, dann wollen sie es eben auch weiter und reden auch darüber."

Ein glücklicher Zufall für das Königsberger Unternehmen: Die bekannte Gitarrenspielerin Tatyana Ryzhkova, die auf YouTube mehr als 175 000 Abonnenten hat, spielt regelmäßig auf zwei Gitarren, die in Königsberg hergestellt wurden. Derzeit arbeitet das zweiköpfige Team an ihrem dritten Instrument.

Eine Gitarre aus Königsberg bekommt man aber nicht schnell, wie beide zugeben. Die Warteliste beträgt rund fünf Jahre. Pro Monat schaffen sie eine Gitarre, zwölf pro Jahr. Keller, der seit seinem Ausbildungsende im vergangenen Sommer als feste Kraft für 20 Stunden eingestellt ist, gefällt das gut. "Man hat einen guten Ausgleich zur filigranen und hoch konzentrierten Arbeit in der Werkstatt und Zeit für sich." Derzeit nimmt er sogar Gitarrenstunden, denn vorher klimperte er eher nur für sich. "Ich finde, es gehört dazu, auf dem spielen zu können, was man erstellt. So versteht man das Instrument erst richtig und kann sich auch in seiner Arbeit verbessern."

So wurde der 28-Jährige zu Beginn seiner Ausbildung vor allem bei der Materialvorbereitung eingesetzt. Aber auch hier könne man bereits einige Fehler machen, wie Michel Brück erklärt. Mittlerweile ist er in weiten Teilen in den Bau mit einbezogen, vor allem beim Korpus. Lediglich um die Details wie den Klang am Ende kümmert sich Brück noch ohne die Hilfe seines Angestellten.

Dass die Instrumente nach der Fertigstellung für eine fünfstellige Summe verkauft werden, hat Keller zu Beginn schon etwas nervös gemacht. "Am Anfang habe ich mir den späteren Preis der Gitarren vor Augen gehalten und habe peinlichst genau darauf geachtet, nirgends mit dem Instrument anzuecken." Mittlerweile sei die Übervorsicht zwar gewichen, aber der 28-Jährige hat immer noch höchsten Respekt.

Das nächste große Projekt des Biebertalers ist zunächst seine Bachelorarbeit im Fachbereich Geografie. Die wolle er nun bald beenden und abgeben. Zudem wolle er natürlich lange in Betrieb weiter arbeiten. Das hofft auch Brück. "Vielleicht wird er irgendwann einmal das Geschäft übernehmen, aber erst einmal planen wir Schritt für Schritt."

Keller kann sich bei seinen 20 Stunden Woche aber auch vorstellen, als Geograf zu arbeiten - etwa in der Radverkehrsplanung. Das interessiere ihn sehr. "Die Abwechslung gefällt mir", sagt er und grinst.