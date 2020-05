Biebertaler Psychologin rät: Krisenzeit zum Schreiben nutzen

Platz für seine Gedanken und Gefühle: Gerade in Krisensituationen ist es laut Diplom-Psychologin Uschi Hohenbild wichtig, seine Emotionen zu erkennen. Schreiben kann dabei helfen. Symbolfoto: dpa

Rodheim-Bieber. Ob unsicher oder einsam, ängstlich oder wütend - die Corona-Pandemie hat viele Gesichter. Vor allem aber löst sie bei den Menschen - egal, ob erkrankt oder gesund - negative Emotionen aus. Dr. Uschi Hohenbild ermuntert dazu, darüber zu schreiben. Die Diplom-Psychologin aus Rodheim-Bieber sagt: "Es geht nicht darum, schön zu umschreiben oder seine Erinnerungen mit Zuckerguss aufzuhübschen, sondern seine Gefühle genau zu beschreiben, und daraus auch seine Schlüsse zu ziehen."

Man kenne das Verfahren aus der Krebstherapie, weiß die Expertin. Es habe eine Entlastungsfunktion. "Man schreibt sich wortwörtlich die Angst von der Seele und man kann sich fragen: Was macht das mit mir?" Sie selbst schreibe auch aktuell über die Corona-Zeit. Und fühlt sich vor allem wütend, weil man entweder keine Informationen bekomme, oder zu spät oder ungenaue, oder welche, die sich im nächsten Moment widerlegten. "Aber ich habe gemerkt, dass es gar keine Wut ist, sondern vielmehr Verunsicherung. Seine Emotionen wirklich zu beschreiben, das ist die große Herausforderung." Wenn man zudem zwei Seiten über seine Wut geschrieben habe, schrumpfe diese auch direkt, sagt Hohenbild mit einem Lachen.

Sich Zeit nehmen gehöre dazu, um in sich hineinzuhorchen und die diffusen Gefühle zu definieren - gerade in Krisenzeiten, in denen man sich vor allem mit negativen Emotionen auseinandersetzt. "Es ist wichtig, diese Gefühle nicht zu betäuben, sondern sie anzugehen." Auch bei einer Therapie sei es immer besser, zu schreiben als Pillen zu nehmen. Und auch hier gilt: "Es ist sehr gut, sich etwas von der Seele zu reden, aber fast immer besser, es sich auch von der Seele zu schreiben."

Hohenbild selbst schreibt gerne und hat früh angefangen. Als Kind war ihr einziger Trost oft ein Eintrag in ihr Tagebuch, wenn sie sich nicht verstanden oder ungerecht behandelt fühlte. Als Jugendliche habe sie meistens geschrieben, wenn sie sich verliebt habe oder Liebeskummer hatte oder Ärger mit den Eltern - wie viele andere es in ihrem Alter noch heute tun.

"Später habe ich nur noch geschrieben, wenn es mir schlecht ging, wenn ich wütend, enttäuscht oder alleine war und Hilfe suchte. So wie manche Christen, die nur dann beten, wenn sie in Not sind und Gottes Hilfe brauchen, habe ich mich verhalten", weiß sie heute.

Das Schreiben habe ihr aber immer geholfen. "Es war oft nur ein kleiner Schritt der Entlastung, aber immer mit einem Erkenntnisgewinn verbunden, der meinen Denk- und Handlungsrahmen erweitert hat." Die Diplom-Psychologin hat darüber auch ein Buch geschrieben. "Emotions-Deskription. Über eigene Gefühle schreiben", heißt es.

Die Corona-Pandemie sei noch einmal eine ganz besondere Situation. "Es ist ein dynamischer Prozess. Wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Es könnte im September schon alles wieder normal laufen oder erst in zwei Jahren. Auch die Politik ändert jede Woche die Maßnahmen." Es könne sein, dass man in einem halben Jahr auf seine Aufzeichnungen zurückschaut und denkt "Mein Gott, was hatte ich da für Gedanken, wie pessimistisch oder naiv war ich". Oder: "Ich bin froh, dass es vorbei ist."

Besonders interessant: Man sei derzeit in einem historischen Prozess. "In 30 Jahren könnte man es seinem Enkel zeigen und der kann lesen, wie man sich damals gefühlt hat. Es ist ein Stück Zeitgeschichte. Die derzeitige Situation könnte gerade sehr spannend sein, wenn es oftmals nicht auch so traurig ist."

Ob es ein Mann ist, der im Seniorenheim lebt und sich einsam fühlt oder eine Mutter, die zwischen Homeoffice und Homeschooling derzeit so belastet ist und nicht mehr weiß, wo ihr der Kopf steht - darüber schreiben und sich Zeit für sich selbst nehmen, könne helfen. Auch, um es dann der Familie oder dem Ehepartner zu zeigen, was man mündlich vielleicht nicht immer gut ausdrücken könne.

Grundsätzlich meint Hohenbild aber: Das Geschriebene kann, muss aber nicht für andere Augen bestimmt sein. Denn die Worte sollen schließlich ungefiltert fließen: "Man muss negative Gefühle, derer man sich geschämt hat, auch Raum geben - etwa Neid oder Missgunst. Wenn man im Hinterkopf hat, dass jemand anderes das lesen wird, wird man sich direkt zurückhalten."

Vielen würde das am Anfang schwerfallen, das beobachtet Hohenbild auch während ihrer Therapiesitzungen mit Patienten. Das Problem: Schreiben wird allzu oft mit der Schule in Verbindung gebracht. Doch nicht nur die Grammatik kann in den Hintergrund treten, sondern auch das Schönschreiben, die fließenden Übergänge. "Einfach drauf los schreiben, Gedankensprünge, Assoziationsketten, all das kann zugelassen werden. Es kommt nur darauf an, dass man seine Situation genau beschreibt."

Wenn man dann merkt, dass sich bestimmte Verhaltensmuster immer wieder vorkommen, könne man diese direkt angehen und daran arbeiten.