Biebertaler "Rentnerteich" Thema in ZDF-Rateshow

Komikerin Ilka Bessin, Schauspieler Wotan Wilke Möhring (l.) und Moderator Eckart von Hirschhausen entschieden sich schnell für B - die richtige Lösung. Foto: Böhm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEBERTAL - Ein "Rentnerteich" in Biebertal stand am Mittwochabend für rund sechs Minuten im Mittelpunkt der ZDF-Rateshow "Da kommst Du nie drauf!". Ortskundige werden den Zusammenhang mit der Blutegelzucht kennen, denn dort gibt es den "Rentnerteich" für Blutegel, die nach dem Einsatz am Patienten und einer mehrmonatigen Quarantäne-Zeit dort ihren Lebensabend verbringen. Das prominente Rateteam, bestehend aus Komikerin Ilka Bessin, Schauspieler Wotan Wilke Möhring und Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen, tendierte gleich in die Richtung und schloss die anderen Möglichkeiten - Lebensraum für preisgekrönte Zuchtfrösche oder zahnlose Piranhas aus Zoos - aus.

Tierärztin Dr. Miriam Lang sorgte in einem Einspieler für Aufklärung über die Vorteile der Behandlung. Im Speichel seien Substanzen, die entzündungshemmend, blutverdünnend und schmerzlindernd wirkten. Michael Baum, Leiter der Qualitätskontrolle bei der Blutegelzucht, war zu Gast im Studio und hatte auch ein Aquarium mit Bewohnern mitgebracht. Baum schätzte, dass es in Deutschland 200 000 Behandlungen jährlich gibt. Die Blutegel werden unter anderem zur Therapie von Arthrose eingesetzt. In Biebertal kommen sie mit zwei Jahren zu den Patienten und mit drei Jahren in den "Rentnerteich" - eine deutschlandweit einzigartige Einrichtung. "Einmal arbeiten und dann gleich in den Ruhestand. Klingt traumhaft oder?", meinte Moderator Kerner. Hirschhausen wünschte abschließend: "Schönen Lebensabend Jungs."