Biebertalerin wirbt für mehr Umweltbewusstsein

Angelina Krauskopf, inmitten eines Teils ihrer Tiere, die sie ebenso liebt wie die Natur.

RODHEIM-BIEBER - Die Folgen von Corona sind vielfältig und eine zwar weniger dramatische, aber dennoch unschöne Folge ist das Tragen von Mund- und Nasenschutz. Die Masken findet man inzwischen nicht nur im Gesicht der Menschen, sondern immer häufiger auch am Wegesrand sowie an Rast- und Parkplätzen. Sie bereichern auf hässliche Weise jenen Fundus, den man schon immer kennt im Sammelsurium von achtlos weggeworfenen Gegenständen, durch sorglose Zeitgenossen, die nicht in den Urlaub fahren oder fliegen können und deshalb spazieren gehen.

Gegen Letzteres hat Angelina Krauskopf absolut nichts, aber gegen Zigarettenkippen, Hundekotbeutel, Tüten, Flaschen, Kabel und vieles mehr, was die Natur verschandelt und belastet, weil es genau dort fallen gelassen wird, wo es absolut nicht hingehört - wie eben auch die Masken. Deshalb hat die 30-Jährige die Aktion "Müll-nicht-rum" ins Leben gerufen und war sehr kreativ im Bemühen, Menschen einmal anders anzusprechen und zu gewinnen für eine saubere Landschaft: "Instagram" heißt das Stichwort und dort findet man Angelina Krauskopf unter "@fraeulein_wildlich". Jeder kann mitmachen indem er oder sie 1. den Beitrag bei Instagram in seiner Story teilt, 2. den Beitrag liked, 3. eine Person markiert, mit der er gemeinsam gerne Müll sammeln würde (das erweitert den Radius der Aktion) und dann ist es 4. wichtig, Müll zu sammeln, Foto und Story machen und Angelina markieren, damit sie es sehen kann, denn nur dann landet man in einem Lostopf. Das Ganze wird nämlich belohnt.

Angelina Krauskopf hat sich bei "Edeka-Falk" in Rodheim, "Eis-Toni" in Bieber, "FindStücke" in Frankenbach und beim "Kirchlein" in Krumbach um Gutscheine bemüht und stieß nicht auf taube Ohren. "Die Unterstützung ist großartig", freut sie sich. Zudem liegen im Lostopf auch Wanderführer von HessenForst. Den gesamten April läuft die Aktion noch und Anfang Mai erfolgt dann die Auslosung. Das geht nur per Zufallsprinzip, denn anders kann sie die Sache nicht auf kleinem Wege steuern. Die Idee mit der Verlosung ist auch nur ein Bonbon. Viel wichtiger ist es Krauskopf, die Menschen zu sensibilisieren und sie würde sich besonders freuen, wenn auch viele Kinder mitmachen, denn dann, so hofft sie, ist ein ordentliches Umweltverhalten für die Zukunft vielleicht eher gesichert. Ihr, die sich als absoluten Natur- und Tierfreund sieht, war es deshalb wichtig, nicht wegzuschauen, sondern mit der Aktion ein Zeichen zu setzen und einen Anreiz für mehr Umweltbewusstsein zu geben.

Müll sammeln sollte zu normalem Sport werden, sagt sie, "net schwätze, mache", aber noch besser wäre es, es bräuchte keine Müllsammelaktion mehr.

Übrigens: Wer kein Instagram hat, kann mit Angelina Krauskopf auch über E-Mail unter angelinakrauskopf@web.de Kontakt aufnehmen und wer keine Möglichkeit hat, seinen gesammelten Müll selbst zu entsorgen, den unterstützt sie ebenfalls und sammelt diesen Müll am Ende der Aktion ein. Entsorgt wird er dann - gemäß entsprechender Absprache - von der Firma Faber & Schnepp, dem Arbeitgeber der kaufmännischen Angestellten.

Toll findet die Aktion auch Jonas Rentrop, der mit einem Superwahlergebnis jetzt für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erstmals im Biebertaler Parlament sitzt. "Wir werden uns künftig dafür einsetzen, solche Müllsammelaktion stärker zu unterstützen", sagt der junge Gemeindevertreter und lobt das Engagement von Krauskopf. Vorstellbar sei beispielsweise die Bereitstellung des erforderlichen Equipments, wie Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen.