Biker aus Biebertal und Wettenberg unterwegs durch Sierra Nevada

Belohnung für die Strapazen: Ein Bad im Mittelmeer. Foto: Mattern

BIEBERTAL/WETTENBERG - Während die Radprofis bei der 108. Tour de France 3383 Kilometer in drei Wochen zurücklegten und von Massen radsportbegeisterter Fans umjubelt wurden, zogen Jürgen Frank, Claus Wagner, Thomas Cramer, Dirk Hofmann, Clemens Schneider und Hansi Mattig auf einsamen Trails in grandioser Natur, aber eher unbeachtet ihre Spur auf Mountainbikes.

Die Leistung des "Teams ohne Namen", ohne Begleittross und Sponsoren, ohne Masseur und Physiotherapeuten sowie garantiert ungedopt: Bemerkenswerte 322 Kilometer führte ihr Weg durch die Sierra Nevada. Dabei bewältigten die Amateure aus Krofdorf-Gleiberg, Frankenbach, Fellingshausen und Wißmar 8630 Höhenmeter in sechs Etappen. Dass die Tour zunächst unter keinem guten Stern zu stehen schien, war schnell vergessen, denn der Bikekoffer von Thomas Cramer kam in Malaga erst nach eineinhalb Tagen Verspätung an. So begann die erste Etappe am zweiten Tag in Torre del Mar, mit Ziel Alhama. Auf vergessenen Wald- und Feldwegen führte die Strecke in das andalusische Hinterland. Nachdem der Naturpark von Alcaucin durchquert war, erreichen die Biker das verschlafene, spanische Dörfchen Alhama. In nordöstliche Richtung begann die Fahrt der zweiten Etappen. Eindrucksvolle Canyons wurden gekreuzt, bevor am Stausee Embalse de los Bermejales zu Mittag gerastet wurde. Weiter ging es durch typische, andalusische Dörfer, dem Etappenziel Granada entgegen. Hier in der Altstadt besuchten die Radler an ihrem Ruhetag auch die hoch über der Stadt thronende Alhambra.

Die dritte Etappe an Tag fünf war herausfordernd. Die Altstadt Granadas hinter sich gelassen, stellten sich die Gleiberger-Land-Biker den höchsten Bergen der Sierra Nevada. Abseits jeglicher Zivilisation hatte das Picknick in der Wildnis seinen besonderen Reiz. Nach der Stärkung ging es weiter - im wahrsten Sinne des Wortes - denn steile Bergrücken zwangen die Sechs immer wieder aus dem Sattel. Nach langer, permanenter Bergauf-Fahrt nahte das Übernachtungsquartier im spanischen Skiort Pradollano.

Belohnung für die Strapazen: Ein Bad im Mittelmeer. Foto: Mattern Die sechs Mountainbikefreunde auf dem Weg zur Valeta. Foto: Mattern

Tag sechs und die ultimative vierte Etappe standen bevor, mit dem "Ritt" auf das Dach der Tour in 3300 Meter Höhe. Die höchste Passstraße Europas führt dorthin und liegt nahe des höchsten Berges des spanischen Festlandes, dem 3480 Meter hohen Mulhacén. Den Bikern aus Biebertal und Wettenberg eröffnete sich der Blick auf eine beeindruckende Hochgebirgslandschaft am südlichsten Ende Europas. Das Ziel hieß Trevelz. "Von da an begann ein atemberaubender flowig-technischer Trail in für uns ungewöhnlicher Landschaft", schwelgen die Mountainbiker noch immer in Erinnerungen. Die gewaltigen, runden Bergformen erschwerten mit ihren Dimensionen die Einschätzung von Distanzen. Die fünfte Etappe am siebten Tag nahm ihren Verlauf nach Trevelz. Der Ort ist weltberühmt durch den Jamón Serrano, ein luftgetrockneter spanischer Schinken. Nachdem sich die Biker eine dieser Fabriken, in denen der Schinken seiner Reife und dem unverwechselbaren Geschmack entgegen ruht, angeschaut hatten, ging es über die Trails der Gegend weiter. Die sechste und letzte Etappe führte nach Montril. Nachdem eine längere, asphaltierte Passstraße bezwungen war, schlug man den Weg Richtung Sierra Lujjar ein, der letzten Bergkette vor dem Mittelmeer. Ein Bad dort und ein reichhaltiges Abendessen waren der letzte Höhepunkt einer unvergesslichen Tour, bei der es teilweise 40 Grad warm war, auf 3300 Metern T-Shirt-Wetter herrschte und ein Teil der Energie aus täglich acht Trinkflaschen bezogen wurde. Wenig technische Defekte gab es und keinen einzigen Platten. Die sechs Bikesportler sind der harte Kern einer größeren Gruppe und haben mit der Sierra Nevada ihre inzwischen 26. Große Tour hinter sich gebracht.