„Bikerstrecken“ werden kontrolliert

KREIS GIESSEN - (red). Das schöne Wetter am Osterwochenende werden wohl auch viele Biker für Ausflüge nutzen wollen. Private Motorradausflüge sind derzeit in Hessen nicht verboten. Grundsätzlich kann man auch einen Beifahrer mitnehmen, ohne eine Strafe befürchten zu müssen. Sobald die Fahrer von ihrem Zweirad absteigen – etwa an einer Tankstelle oder auf einem Parkplatz – müssen sie jedoch mindestens 1,50 Meter Abstand zur anderen Person halten. Darauf weist das Polizeipräsidium Mittelhessen hin. Biker- und Tankstellengespräche mit Dritten sollten zur Minimierung des Infektionsrisikos unterlassen werden. Viele Park- und Aussichtsplätze, die gerne von Bikern angefahren werden, wurden vorsorglich gesperrt. Hier will die Polizei erhöhte Präsenz zeigen.

Die Beamten sind mit Beginn der Motorradsaison verstärkt im Einsatz und werden am Osterwochenende auf beliebten Routen, beispielsweise entlang der B 276 zwischen Laubach und Schotten, kontrollieren und auf die Verkehrssicherheit der Maschinen achten. Dabei werden auch Polizisten vom regionalen Verkehrsdienst zum Einsatz kommen. Viele Polizei-Motorräder verfügen über Videotechnik, mit der zum Beispiel Geschwindigkeitsverstöße beweis- und gerichtsfest aufgezeichnet werden.

Die Polizei weist zudem darauf hin, dass die von der Landesregierung beschlossenen Verordnungen nicht jeden Einzelfall des täglichen Zusammenlebens regeln können. Vielmehr sollten sie aber als verbindliche Richtschnur für die Bevölkerung und die Ordnungsbehörden dienen, wie man gemeinsam dazu beitragen könne, Infektionsketten zu brechen. Fahrer sollten sich fragen, ob ein Motorradausflug angesichts der derzeitigen Lage notwendig ist. Zudem gelte es mehr denn je, vorsichtig zu fahren: „Denn die Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall verletzt zu werden, ist bei Motorradfahrern viel größer und unsere Kliniken in Hessen haben schon heute viel zu tun.“